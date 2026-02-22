「房市」營建五虎迎入帳高峰 將挹注全年獲利衝高

金馬年房市旺，營建五虎喜迎入帳高峰期，包括興富發（2542）、遠雄（5522）、愛山林（2540）、長虹（5534）及華建（2530）等，全年完工量全都超過200億元，整體將認列逾千億元，全年獲利有望衝上高水位，攀上近年高點。

其中，又以興富發今年入帳792.25億元最多。市場預期，在穩定交屋下，營建族群未來股利政策、相關現金殖利率可望有不錯表現。

針對房市景氣低迷，愛山林、興富發也分別打出「有感讓利牌」，不僅今年要迎入帳潮，銷售上要抓準首購等剛性購屋族，全年力拚穩定去化。

興富發表示，由於部分案量因缺工遞延，今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，未來五年交屋也有看頭，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。

在銷售上，興富發目前在手案量達4,957.52億元，興富發表示，去年起啟動有感讓利、低自備雙管齊下策略，今年將延續，並透過精裝修贈送及結構工程期零付款等方式吸引剛性購屋族。

愛山林轉型成為建商，今年起自建案交屋量能將逐漸放大，預期今年交屋金額達240億元，未來五年每年均有百億元交屋量，2027年交屋量267億元，2028年205億元，2029年152億元，2030年378億元，2031年以後更達3,054億元以上。

愛山林表示，集團從去年就開始走讓利策略，今年也會持續打讓利牌，但只要房市恢復上漲趨勢，日後就不會再讓利，畢竟還是得反映一定的成本。

遠雄今年第1季將持續認列去年第4季啟動交屋的總銷181億元大案「台中幸福城」，今年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元。

值得一提的是，除了完工交屋量上，輝達總部落腳北士科，有望帶動周邊區域房市，而遠雄目前手上還有住宅「遠雄泱玥」、「齊興緻」等案，「遠雄泱玥」也是新洲美段的最高價住宅案。

長虹今年交屋主力在商辦案，兩大案都很有看頭，可望大吃科技產業群聚效應，包括北士科總銷百億大案「長虹ICT科技大樓」、總銷約120億元的南港「長虹虹創科技大樓」都將完工，其中「長虹ICT科技大樓」就在輝達（NVIDIA）總部斜對面，力拚以整棟出售為主。

華建今年有四大案完工，包括「大華菁耕」、「大華縱橫」、「大華開朗」、「謙大華」等，合計完工量約達260億元，寫下歷史新高。華建表示，未來五年集團進入入帳高峰期，平均每年均有百億元以上完工量，動能無虞。

市場認為，過去房市大多頭時，營建業普遍銷售順暢，今年起進入完工交屋潮，穩定挹注下，未來殖利率可期。