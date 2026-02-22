享壽90歲 南僑會長陳飛龍辭世

南僑控股昨天公告，集團會長、董事長陳飛龍逝世，享壽九十歲，新任者將會另行公告。

南僑發出聲明指出，陳飛龍二月十二日在家人的陪伴下安詳辭世，將於廿四日成立追思會所供各界弔唁。南僑表示，陳飛龍帶領南僑六十五年，勇敢跨越產業領域，開創了南僑前所未有的榮景；而往來交遊的摯親尊友和南僑集團全體同仁對陳飛龍的辭世莫不深感沉痛與不捨。

陳飛龍出身於華僑家庭，他也是產業界著名的美食家，喜歡閱讀、愛交朋友，涉獵的書籍十分廣泛，除了企業經營管理相關書籍，也愛武俠小說，因此和武俠小說泰斗金庸成為朋友。

陳飛龍曾經分享創業祕訣，「當年他這代來到台灣，沒有地緣優勢，要創業唯有得到大家認同和支持，所以更要融入當地文化。」他廿六歲推出的水晶肥皂，至今仍是暢銷商品，也因為愛吃、懂吃、更擅長推廣吃，決定成立融入台灣食材的點水樓。

南僑在一九五○年代以水晶肥皂在市場闖出名號，多年後站穩國內油脂及冷凍麵團市場地位，近年來跨足餐飲、冰品及冷凍即時麵市場，成功進軍東協市場，推出的米果休閒食品及小廚師泡麵都傳佳音。二○○五年南僑進軍餐飲，在台灣開出第一家以江浙菜為主的點水樓，在餐飲市場占有一席之地。

此外，南僑全力打造南僑杜老爺冰品，也因為品質受到肯定，還為全球頂級巧克力品牌GODIVA代工生產在統一超商獨賣的雪糕，生產的蛋捲冰淇淋也是業界相當有人氣產品。

陳飛龍也曾創辦廣告公司，投資張小燕主持的華視綜藝節目「綜藝一百」，與演藝圈關係良好；此外，親民黨曾於二○○一年提名陳飛龍擔任全國不分區立法委員，但未進入當選名單。劉松藩於二○○四年辭職後，他曾遞補其半年的任期，擔任不分區立委。

二○一七年，陳飛龍將南僑化工轉型為「南僑投資控股」，旗下子公司上海南僑則在二○二一年於上海Ａ股掛牌上市，為台灣首家Ａ股掛牌上市食品企業。