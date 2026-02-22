南僑（1702）集團會長、董事長陳飛龍2月12日辭世，享耆壽90歲，2月24日將成立追思會所供各界弔唁。陳飛龍65年來帶領南僑勇敢跨越產業領域，開創南僑前所未有的榮景，往來交遊摯親好友聽到辭世訊息，莫不深感沉痛與不舍。

陳飛龍勇於面對市場各種變動，創業一路走來總能把各種危機視為轉機。他是位著名美食家，喜歡閱讀、愛交朋友，涉獵書籍十分廣泛，對於工作堅持更是數十年如一日。

陳飛龍出身華僑家庭，沒有地緣關係，養成他堅韌個性，成為創業過程中最大資產。回憶陳飛龍創業點滴，創業過程雖經過各種轉折，但從來沒有想過「難」這個字；環境多變儼然已是企業經營面臨常態，努力化危機為轉機是企業家必備能力。

他曾經分享多年前石油危機震撼教育，到近年來新冠肺炎再度波及百業；有些生意會消失，也一定會有新業態出現。南僑積極多角化經營，迎戰各種挑戰，這些策略不脫離跟南僑發展的四大相關核心，原料、技術、通路、文化，瞄準趨勢跟潮流成為勝出重要關鍵。