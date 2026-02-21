未來誰接班？南僑加速全球化布局 陳飛龍生前已規劃第三代架構

已故南僑集團會長陳飛龍1974年接任「南僑」董事長，催生陪伴台灣幾代人成長的生活品牌「水晶肥皂」，帶領南僑走向多角化與國際布局，生前已規劃未來10年海外發展藍圖，並完成第三代接班架構。

在台灣家喻戶曉的南僑，為陳飛龍的父親陳其志於1952年創立，最初主要生產肥皂。南僑2017年轉型為投資控股公司，事業版圖橫跨油脂、乳製品、麵粉、稻米、餐飲、洗劑日用品、飯店等領域；目前布局經營據點分布於台灣、泰國、中國、日本，產品行銷全球。

南僑旗下子公司上海南僑2021年於上海A股掛牌上市，為台灣首家A股掛牌上市食品企業；泰國南僑為其重要子公司，受惠薄片米果及油炸米果需求強勁，預期泰國南僑營收在今年將維持成長態勢。

另外，南僑投控子公司、旗下有杜老爺系列冰品、南僑讚岐急凍熟麵等品牌的皇家可口，2025年10月掛牌上市。當時陳飛龍特別出席，他受訪表示，皇家可口產品在台灣具有不錯市占率，將持續開發新產品，未來目標是布局全球市場，那也是陳飛龍最後一次公開露面。

對於集團發展方向，陳飛龍在2025年曾表示，南僑將啟動10年全球布局計畫，首階段5年目標，為加大對中國二、三線城市的投資，主要看好這些地區消費力逐步提升，東南亞市場也是發展重點，未來海外市場營收占比將達85%，台灣業務也不會停止。

至於接班布局，陳飛龍有一女兩子，長女陳怡文和次子陳正文皆在集團歷練多年。

南僑投控2021年進行組織調整，增加總裁與副總裁職務，泰國南僑暨南僑投控總經理李勘文出任總裁，陳正文擔任副總裁，組織調整後集團已發揮更大效益。

陳怡文則接任華強實業董事長，南僑非油脂的其餘事業體包括急凍熟麵、常溫米飯、家品事業、餐飲事業及國際貿易事業相關業務，都歸屬華強實業，陳飛龍逐步卸下南僑投控轉投資事業的董事長職位。

上海南僑2021年在大陸A股掛牌，背後推手就是陳正文。上海南僑經營的產品涵蓋烘焙油脂、餡料、冷凍麵團和進口品，當地龍頭廠都是主力客戶，已是中國烘焙油脂的領導品牌。

2024年南僑召開董事會，推選陳正文擔任南僑副董事長，這是他於2021年擔任南僑副總裁後的新職務；市場解讀，南僑布局第三代接棒意味濃厚。

此外，很多人不知道的是，陳飛龍是已逝武俠小說大師金庸的粉絲，金庸曾在2005年來台，還贈與陳飛龍新版及金庸簽名的「天龍八部」。金庸過世時，陳飛龍還特別撰寫文章，以天龍八部談金庸對於飲食描述、食材與地理風采、吃食與人性間的連結，讓外界見識到陳飛龍對於金庸的深入研究。

從水晶肥皂到跨國食品集團，陳飛龍一生專注於民生產業布局；而他對金庸筆下「人菜合一」的詮釋，也映照出其將文化思維融入產業經營的風格。