水晶肥皂闖出名號！南僑集團會長陳飛龍辭世 曾是產業界著名美食家

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
南僑會長陳飛龍。記者林海／攝影
南僑會長陳飛龍。記者林海／攝影

南僑集團（1702）會長陳飛龍睿智豁達，勇於面對市場各種變動，創業一路走來總能把各種危機視為轉機，眼角皺紋裡藏著智慧與溫暖，相處時那種如沐春風，談吐風趣充滿哲理，總能一語道破困惑。

他是位著名的美食家，喜歡閱讀、愛交朋友，涉獵的書籍十分廣泛，對於工作的堅持更是數十年如一日，享耆壽九十歲，往來交遊的摯親尊友聽到辭世的訊息，莫不深感沉痛與不舍。

個性堅韌 創業從不怕難

陳飛龍出身於華僑家庭，沒有地緣關係，養成他堅韌個性，成為創業過程中最大的資產；他是產業界著名的美食家，喜歡閱讀、愛交朋友，涉獵的書籍十分廣泛，不但看企業經營管理相關書籍，也愛武俠小說，武俠小說泰斗金庸，後來也成為他的朋友。

回憶陳飛龍創業點滴，創業的過程中雖然經過各種轉折，但他從來沒有想過「難」這個字，因為只要想到難就不會想創業；環境的多變儼然已是企業經營面臨的常態，努力化危機為轉機是企業家必備的能力。

陳飛龍曾經分享，多年前的石油危機震撼教育，當時有些生意會消失，也一定會有新的業態出現；到近年來的新冠肺炎再度造成人心惶惶，波及百業；南僑積極多角化的經營，迎戰各種挑戰，這些策略不脫離跟南僑發展的四大相關核心（原料、技術、通路、文化），瞄準趨勢跟潮流成為勝出的重要關鍵。

南僑1950年代以水晶肥皂在市場闖出名號，在變化多端的環境中，多年後南僑站穩國內油脂及冷凍麵團市場地位，近年來還跨足餐飲、冰品及冷凍即時麵市場，成功進軍東協市場，推出的米果休閒食品及小廚師泡麵都傳佳音，由本業開始延伸多角化布局，各大事業體一起舞出南僑新篇章。

南僑進軍餐飲，2005年在台灣開出第一家點水樓，點水樓名字很美、很詩意，更選擇以道地江浙菜為主，為了要重現江浙菜風味，還送主廚到江海地區感受什麼是道地的江浙菜，也因為這樣的堅持，點水樓在餐飲市場有自己的地位及高知名度，還成為武俠小說泰斗金庸少數在台停留，但三度造訪的餐廳。

南僑全心打造南僑杜老爺冰品，而且近年來杜老爺冰品口感等各項水準已經達國際級的水準，巧克力跟香草兩種口味的冰淇淋，經過盲測完全達到國際級冰品水準，也因為品質受到肯定，杜老爺冰品超狂聯名系列冰品是一波又一波，還為全球頂級巧克力品牌Godiva代工生產在7-ELEVEN獨賣的雪糕，生產的蛋捲冰淇淋，也是業界相當有氣產品，商機永遠給準備好的人。

創業要得到支持 積極融入台灣文化

陳飛龍曾經分享創業的秘訣，「當年他這代來到台灣，沒有當緣優勢，要創業唯有得到大家認同跟支持，所以更要融入當地文化。」26歲推出的水晶肥皂，至今仍是暢銷商品，也因為愛吃、懂吃、更善推廣吃，決定開起融入台灣食材的江浙菜點水樓。

陳飛龍是已逝武俠小說大師金庸的粉絲，他曾透露，年輕時愛看武俠小說，即使宿舍熄燈，也要拿手電筒摸黑看書；年紀大後，愛看金庸，他曾經特別撰文，提到金庸《天龍八部》的「人菜合一」，精闢闡述食材與地理風采等連結，也讓外界見識到陳飛龍對於金庸的深入研究。

陳飛龍推崇管理要從人的本性出發經營策略，幫助客戶擴大競爭力，一起把市場做大，讓南僑在油脂、冷凍麵糰、餐飲及冰品等各大領域都發光發熱並成為頂尖佼佼者。

南僑 陳飛龍

相關新聞

南僑董座陳飛龍逝世 享耆壽90歲

南僑控股公告，董事長陳飛龍逝世，享耆壽90歲，新任者將另行公告。

水晶肥皂闖出名號！南僑集團會長陳飛龍辭世 曾是產業界著名美食家

南僑集團（1702）會長陳飛龍睿智豁達，勇於面對市場各種變動，創業一路走來總能把各種危機視為轉機，眼角皺紋裡藏著智慧與溫...

「帶領開創前所未有榮景」 南僑會長陳飛龍辭世

南僑集團（1702）會長、董事長陳飛龍董事長、數十年如一日工作慟於2月12日在神的引領下、在家人的陪伴下安詳辭世，享嵩壽...

個性務實、有儲蓄習慣 屬牛者連3年蟬聯購屋冠軍

馬年來到，住商機構統計內部資料，房市低迷中，屬馬的人似乎對買房更沒興趣，去年買房者，屬馬僅占6.1%，在12生肖中，排名...

兩大利多加持 超商三雄春節連假買氣旺

2026年春節受惠於九天長假與氣候穩定兩大利多，有效激發民眾採購意願，推升超商三雄業績強勢躍增。業者觀察，隨著返鄉及走春...

台美關稅拍板…工具機景氣 保守轉審慎樂觀

台美關稅談判達成15%稅率且不疊加，台灣機械與工具機廠商對今年產業景氣展望，開始由保守轉向審慎樂觀。業界甚至評估，包括航...

