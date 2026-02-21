「帶領開創前所未有榮景」 南僑會長陳飛龍辭世
南僑集團（1702）會長、董事長陳飛龍董事長、數十年如一日工作慟於2月12日在神的引領下、在家人的陪伴下安詳辭世，享嵩壽九十歲，追思會所成立於2月24日供各各界弔唁。
如聞擲地有聲之遠飈，如沐春風化雨之驟冷，凡往來交遊的摯親尊友和南僑集團全體同仁莫不深感沉痛與不舍。
陳飛龍會長65年來帶領南僑，勇敢跨越產業領域,不畏逆境迎難而上,開創了南僑前所未有的榮景。
而其治理事業不忘市井民生，是推廣中華飲食文化的美食大使，是智仁勇兼備的工商界領袖。
