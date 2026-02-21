快訊

曾當過立委 南僑董座陳飛龍逝世享耆壽90歲

7大陸遊客命喪貝加爾湖！行程要價7.7萬台幣 …「小鋼炮」2分鐘沉沒

10米高「瑪利歐主燈」必拍！ 2026台灣燈會「瑪利歐星燦嘉年華」5大亮點、Switch玩到爆

「帶領開創前所未有榮景」 南僑會長陳飛龍辭世

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
南僑企業董事長陳飛龍。本報系資料庫
南僑企業董事長陳飛龍。本報系資料庫

南僑集團（1702）會長、董事長陳飛龍董事長、數十年如一日工作慟於2月12日在神的引領下、在家人的陪伴下安詳辭世，享嵩壽九十歲，追思會所成立於2月24日供各各界弔唁。

如聞擲地有聲之遠飈，如沐春風化雨之驟冷，凡往來交遊的摯親尊友和南僑集團全體同仁莫不深感沉痛與不舍。

陳飛龍會長65年來帶領南僑，勇敢跨越產業領域,不畏逆境迎難而上,開創了南僑前所未有的榮景。

而其治理事業不忘市井民生，是推廣中華飲食文化的美食大使，是智仁勇兼備的工商界領袖。

南僑 董事長 陳飛龍

延伸閱讀

南僑董座陳飛龍逝世 享壽89歲

小刀出席大S追思會 難忘她生前俠女性格

獨／小S主持大S追思會玩地獄哏！虧蔡康永「你要立雕像嗎」

影／八仙塵爆十周年追思會 陳亮妤感謝醫療團隊當時的付出

相關新聞

南僑董座陳飛龍逝世 享耆壽90歲

南僑控股公告，董事長陳飛龍逝世，享耆壽90歲，新任者將另行公告。

「帶領開創前所未有榮景」 南僑會長陳飛龍辭世

南僑集團（1702）會長、董事長陳飛龍董事長、數十年如一日工作慟於2月12日在神的引領下、在家人的陪伴下安詳辭世，享嵩壽...

個性務實、有儲蓄習慣 屬牛者連3年蟬聯購屋冠軍

馬年來到，住商機構統計內部資料，房市低迷中，屬馬的人似乎對買房更沒興趣，去年買房者，屬馬僅占6.1%，在12生肖中，排名...

兩大利多加持 超商三雄春節連假買氣旺

2026年春節受惠於九天長假與氣候穩定兩大利多，有效激發民眾採購意願，推升超商三雄業績強勢躍增。業者觀察，隨著返鄉及走春...

台美關稅拍板…工具機景氣 保守轉審慎樂觀

台美關稅談判達成15%稅率且不疊加，台灣機械與工具機廠商對今年產業景氣展望，開始由保守轉向審慎樂觀。業界甚至評估，包括航...

工具機產業雙劍合璧 動能升溫

台灣工具機產業今年進入復甦的反轉年，在AI與半導體需求的拉動下，包括東台集團、上銀集團及百德機械，都看好「科技+工具機」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。