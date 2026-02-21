聽新聞
南僑董座陳飛龍逝世 享壽89歲
南僑控股公告，董事長陳飛龍逝世，享壽89歲，新任者將另行公告。
陳飛龍出生於1937年10月2日，主要事業體為南僑，但也曾投資多個不同領域。曾創辦廣告公司，投資張小燕主持的華視綜藝節目《綜藝一百》，與台灣演藝圈關係良好；此外，親民黨曾於2001年提名陳飛龍擔任全國不分區立法委員，但未進入當選名單。劉松藩於2004年辭職後，曾遞補其半年之任期，擔任不分區立法委員。
2017年，陳飛龍也將南僑化工轉型為「南僑投資控股」，旗下子公司上海南僑更在2021年於上海A股掛牌上市，為台灣首家A股掛牌上市食品企業。
