快訊

曾當過立委 南僑董座陳飛龍逝世享壽89歲

7大陸遊客命喪貝加爾湖！行程要價7.7萬台幣 …「小鋼炮」2分鐘沉沒

10米高「瑪利歐主燈」必拍！ 2026台灣燈會「瑪利歐星燦嘉年華」5大亮點、Switch玩到爆

聽新聞
0:00 / 0:00

南僑董座陳飛龍逝世 享壽89歲

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
南僑集團會長陳飛龍。聯合報系資料照
南僑集團會長陳飛龍。聯合報系資料照

南僑控股公告，董事長陳飛龍逝世，享壽89歲，新任者將另行公告。

陳飛龍出生於1937年10月2日，主要事業體為南僑，但也曾投資多個不同領域。曾創辦廣告公司，投資張小燕主持的華視綜藝節目《綜藝一百》，與台灣演藝圈關係良好；此外，親民黨曾於2001年提名陳飛龍擔任全國不分區立法委員，但未進入當選名單。劉松藩於2004年辭職後，曾遞補其半年之任期，擔任不分區立法委員。

2017年，陳飛龍也將南僑化工轉型為「南僑投資控股」，旗下子公司上海南僑更在2021年於上海A股掛牌上市，為台灣首家A股掛牌上市食品企業。

南僑 陳飛龍

延伸閱讀

上海最老西餐廳拆遷 老顧客忙打卡回味

不只上海花燈！台北燈節AIT首參展 經典美國意象花博燈區亮點

「紅豆食府」吃到飽回歸！ 30道上海料理+點心「868元無限續點」 高CP值2大分店「平日限定」開跑

10立委傷害罪起訴檢引釋字第435 蓄意肢體動作不在憲法保障內

相關新聞

南僑董座陳飛龍逝世 享壽89歲

南僑控股公告，董事長陳飛龍逝世，享壽89歲，新任者將另行公告。

「帶領開創前所未有榮景」 南僑會長陳飛龍辭世

南僑集團（1702）會長、董事長陳飛龍董事長、數十年如一日工作慟於2月12日在神的引領下、在家人的陪伴下安詳辭世，享嵩壽...

個性務實、有儲蓄習慣 屬牛者連3年蟬聯購屋冠軍

馬年來到，住商機構統計內部資料，房市低迷中，屬馬的人似乎對買房更沒興趣，去年買房者，屬馬僅占6.1%，在12生肖中，排名...

兩大利多加持 超商三雄春節連假買氣旺

2026年春節受惠於九天長假與氣候穩定兩大利多，有效激發民眾採購意願，推升超商三雄業績強勢躍增。業者觀察，隨著返鄉及走春...

台美關稅拍板…工具機景氣 保守轉審慎樂觀

台美關稅談判達成15%稅率且不疊加，台灣機械與工具機廠商對今年產業景氣展望，開始由保守轉向審慎樂觀。業界甚至評估，包括航...

工具機產業雙劍合璧 動能升溫

台灣工具機產業今年進入復甦的反轉年，在AI與半導體需求的拉動下，包括東台集團、上銀集團及百德機械，都看好「科技+工具機」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。