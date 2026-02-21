快訊

個性務實、有儲蓄習慣 屬牛者連3年蟬聯購屋冠軍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
年來到，住商機構統計內部資料，房市低迷中，屬馬的人似乎對買房更沒興趣，去年買房者，屬馬僅占6.1%，在12生肖中，排名倒數第二，僅高於屬雞。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，屬馬天性愛好自由，不願在政策不明朗時，背負沉重房貸；屬雞則對市場風吹草動極度敏感，在購屋門檻變高的環境下，傾向於更靈活的資產配置。

屬牛的買方，則在房市寒冬中展現韌性，去年購屋占比達10.5%，比屬雞多了近一倍，連續三年蟬聯冠軍。排名第二為屬豬，占比10.2%，也是連續三年亞軍。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，市場在政策衝擊之下，回歸剛性買盤，具備儲蓄習慣或逆向思考特質族群，反而會在此時逆勢進場。

其中，屬牛者個性執著且務實，普遍有儲蓄習慣，具有深厚實力，因此不太會受景氣影響，即使房市不佳仍會買房；屬豬者則展現逆向的投資哲學，在市場觀望氣氛濃厚時，反而逆向操作而在危機入市，因此穩坐成交高位。

住商不動產行銷傳播部首席協理林如珊表示，2025年數據反映出房市已逐步邁入盤整階段，買房已從全民運動，轉為自住為主，展望2026年，市場信心仍有待重建，預料能夠在波動中站穩腳步者，仍是財務規劃最紮實族群。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

2025年十二生肖成交占比。表／住商機構提供
2025年十二生肖成交占比。表／住商機構提供

