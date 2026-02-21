台塑四寶金馬年加速轉型 鎖定3大方向

面對石化產業持續逆風，台塑四寶2025年合計歸屬母公司淨損約新台幣10.93億元。不過受惠記憶體產業迎來超級循環，台塑四寶手握金雞母南亞科，今年業績可望獲得業外保護。

至於在本業方面，2025年8月接任台塑企業行政中心總裁的吳嘉昭表示，2026年將加速轉型，鎖定電子及半導體創新應用材料、低碳環保與永續材料等綠色產品，以及健康應用醫材等3大方向。

吳嘉昭表示，隨中國石化產能大量擴建，市場供需不平衡情況待解，台塑企業2026年將加速轉型，希望利用現有產品特性，以及長期累積技術能力，拓展新用途及市場；同時順應產業發展新趨勢，重新建構產品的發展藍圖，優化產品組合。

吳嘉昭身兼董事長的南亞打頭陣，旗下銅箔、CCL（銅箔基板）、玻纖布等電子材料占公司營收比重已超過5成，搭上此波AI浪潮；另外，南亞積極跨足醫材市場，2025年12月宣布以總金額不超過新台幣2.1億元，投資入股艾瑞生醫。

南亞副總經理廖德超表示，南亞與艾瑞生醫原本就有合作，艾瑞生醫是細胞培養基大廠，南亞則負責供應其細胞培養袋。南亞看好艾瑞生醫在細胞培養基處於領先位置，且有良好營銷體系，未來南亞可藉由艾瑞生醫的關係，打進更多醫療通路，尤其是國外通路。

吳嘉昭在去年11月舉行的台塑企業運動會中透露，南亞旗下醫療材料事業未來考慮獨立成立新公司，象徵集團朝產品高值化方向邁進。

台塑也表示，2026年除優化人力運用及撙節各項營運費用外，將持續提升高值化與差別化產品銷售比重。

台塑指出，2026年將聚焦新產品及新事業轉型，依電子與半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用，與新興產業發展趨勢，推動前瞻性材料的技術移轉或合作開發，以及能源轉型。希望開闢新藍海，為台塑挹注成長動能，早日擺脫虧損陰霾。

台化去年歸屬母公司淨損54.88億元，相較2024年小賺3.79億元由盈轉虧，這也是台化上市以來首見的全年虧損。

台化總經理呂文進表示，台化從2025年下半年起啟動瘦身計畫，將芳香烴、SM、尼龍、ABS等多項利潤不佳的產品合併生產，減少虧損。台化2025年下半年本業的營業虧損已明顯收斂、並接近持平。

進入2026年，台化將加速轉型，盤點發展中的重點項目包括2026年將完成新港、龍德多餘電力外售運算中心業者招商工作，並持續進行小水力發電開發。

另外，台化預計2026年完成機光技術移轉，進入PI等高階市場；2027年完成5N氫氣純化設備，進入電子業供應鏈。台化持續碳化矽研發，朝12吋技術開發，設法對接晶片高端散熱運用。台化也成功產製矽基耐候級ASA，2026年會推動戶外用品塑膠件市場，包括車材、船舶、摩托艇、充電樁外殼等。