兩大利多加持 超商三雄春節連假買氣旺

2026年春節受惠於九天長假與氣候穩定兩大利多，有效激發民眾採購意願，推升超商三雄業績強勢躍增。業者觀察，隨著返鄉及走春人潮湧現，消費熱力從交通轉運節點輻射至住宅生活圈與觀光景點，帶動統一超（2912）、全家（5903）業績年增逾一成、萊爾富則有年增近兩成的好成績。

統一超商經營全台逾7,200家7-ELEVEN，並串聯五大國道服務區、風景區及觀光型商場等多元門市，滿足春節返鄉補給、除夕圍爐等過年消費需求，目前已帶動整體業績成長一成。

統一超表示，今年新春假期首三日機場湧入大量出入境人潮，國道則自除夕到初二明顯湧入返鄉車潮，五大國道服務區皆透過延長營業時間、擴增休憩座位與停車位、增設期間限定名特產櫃位等三大新春應變措施，備貨量較平常假日多六倍。

以清水服務區商場為例，預估九天連續假期將湧入超過40萬人潮，整體業績較去年同期成長一成，7-ELEVEN、星巴克、即食即飲及伴手禮櫃位等櫃位需求將明顯較平日倍增。

此外，7-ELEVEN於限定門市現貨開賣水果禮盒，並加強習俗必拜商品備貨量，帶動單店業績較去年同期成長一成。

全家則觀察，除夕前夕因應返鄉人潮與車潮，車站型、交通幹道型等周邊店舖業績成長顯著，皆成長一成以上，其中因應跨區返鄉補給，金飯糰、三明治等輕食與熟食區商品，以及春節禮盒等伴手禮需求旺盛，採購動能攀升；初一後進入連假中後段，消費動能由民眾走春出遊需求驅動，觀光景點周邊店舖表現突出，整體業績較去年同期成長一成。

同時，過年期間提神與聚會飲品需求升溫，Let’s Café、Let’s Tea等現調杯裝飲品，以及大容量寶特瓶裝飲料買氣提升。

萊爾富結合馬年福袋、發財卡與春節禮盒等節慶商品，並抓住返鄉、出遊及年節消費三大市場需求，春節期間全台營業額較去年同期成長19.5%，來客數及展店規模亦同步提升。

區域表現方面，萊爾富表示，中南區門市受益於返鄉及旅遊人潮，營收成長幅度位居全台之冠。以商圈來看，因消費需求回流社區、近距離採買的趨勢，住宅型門市占全台營業額超過六成；國道服務區與觀光景點門市亦受惠出遊潮，業績同步呈現正向表現。