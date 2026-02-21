化工材料國家隊 壯大

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

半導體、AI供應鏈在地化趨勢來勢洶洶，加上台積電（2330）擴大海內外投資，相關應用持續成為化工產業最大熱點與利多匯聚所在。預估今年台廠相關產品的認證、放量，將陸續迎來進展；更有新兵粉墨登場，或老牌化工廠披上新戰袍，「材料國家隊」正逐步壯大。

今年開年即有三福化驗證傳佳音，旗下TMAH回收液預計首季通過晶圓代工龍頭廠驗證、第2季起放量；中華化為先進製程打造的第五條電子級硫酸產線，預計最快本季、慢則下季通過驗證，屆時有望成為龍頭客戶第二大供應商。長興精密機械產品，也有望於在今年通過半導體客戶認證，年中至下半年正式貢獻營收。

更有多家廠商將在今年步入量產收割期。長興日前表示，旗下先進封裝材料，預估第2至3季開始放量，今年出貨量看成長。法人也看好新應材光阻周邊產品，隨N2持續擴廠、稼動率攀升，及N3產能擴充，將大幅推升新應材主力產品Rinse用量。台特化則表示，應用於半導體乾式蝕刻製程的無水氟化氫（AHF）今年訂單可望進一步放大。EG、EO大廠東聯近日表示，旗下應用於半導體的電子級DB（二乙二醇丁醚）出貨成長，為今年營運添動能。

除半導體應用外，受AI需求帶旺，高階CCL材料關鍵樹脂供應商國精化、雙鍵等產能供不應求，法人指出，國精化5G材產線，預計第1季開始放量出貨。

特化領域更屢添新兵。專精於半導體原子層沉積（ALD）前驅物的宇川精材，於元月登錄興櫃，產品除半導體應用，也切入化合物半導體領域，並持續推進擴產，南科二廠預計今年上半年動工。

半導體 台積電 晶圓代工

延伸閱讀

009816成國家隊新寵！封關前狂掃5萬張…上市一周狂漲8％

經典賽／痛失平良、石井兩大投手 日本隊牛棚安定感大受影響

跆拳道／劉侑芸世錦賽奪金 名古屋亞運添信心

中國大陸「AI國家隊」角色傳改變 不是要拉抬漲勢…要抑制過熱

相關新聞

台美關稅拍板 工具機景氣 保守轉審慎樂觀

台美關稅談判達成15%稅率且不疊加，台灣機械與工具機廠商對今年產業景氣展望，開始由保守轉向審慎樂觀。業界甚至評估，包括航...

工具機產業雙劍合璧 動能升溫

台灣工具機產業今年進入復甦的反轉年，在AI與半導體需求的拉動下，包括東台集團、上銀集團及百德機械，都看好「科技+工具機」...

鋼鐵族群突圍 「好年」在望 首季鋼價明顯回暖

鋼鐵業金馬年大突圍。中鋼歷經長達二年的全球鋼市供需失衡「寒冬」，隨著時序進到金馬年，雖然銷美關稅仍居高不下，但市場察覺2...

鋼鐵產業創新能量 強化競爭力

隨著2026年全球鋼市步入復甦軌道，國內鋼鐵產業的創新能量受到重視，包括中鋼、榮剛、新光鋼、燁輝等都有亮點，展現強勁的競...

石化供需 出現向上訊號 金馬年衝出一波佳績前奏曲開演

地緣政治動盪帶動油價走高、極端氣候干擾供給，加上全球新增產能投放速度放慢、關稅擾動趨緩，2026年開春，石化業供需結構出...

化工材料國家隊 壯大

半導體、AI供應鏈在地化趨勢來勢洶洶，加上台積電擴大海內外投資，相關應用持續成為化工產業最大熱點與利多匯聚所在。預估今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。