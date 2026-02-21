鋼鐵產業創新能量 強化競爭力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

隨著2026年全球鋼市步入復甦軌道，國內鋼鐵產業的創新能量受到重視，包括中鋼（2002）、榮剛、新光鋼、燁輝等都有亮點，展現強勁的競爭韌性。

法人分析，在電動車與AI資料中心需求帶動下，中鋼自行研發的「超能效自黏塗膜電磁鋼」成為市場焦點；根據綜合商情研判，中鋼高規薄頂電磁鋼訂單量預計較往年呈現二至三倍爆發性成長。

中鋼在法說會中明確指出，「高值化精緻鋼品」的戰略進展，其中針對電動車馬達用電磁鋼片提及了兩項關鍵技術指標，供應規格提升：中鋼已成功開發並具備供應寬度達1,360毫米的超寬板供料能力，這有助於電動車廠在馬達沖片時提高材料利用率。

產能倍增計畫：透過對現有生產設備的改造優化，預計將「薄頂規」，也就是0.2mm~0.3mm等高階極薄規格電磁鋼片的年產能從原先的約10萬公噸，推升至20萬公噸，以因應全球電動車馬達對高效能材料的需求，並已成功打入全球頂尖車廠鏈。

特殊鋼專業廠榮剛則在「軍工航太」雙引擎驅動下，訂單能見度已延伸至2026年第1季末。榮剛利用高價「四面鍛造機」切入飛彈殼體、槍管材及飛機起落架等關鍵零組件，高階材料單價可達普鋼的數倍，直接拉升毛利率至產業高檔。

燁輝與新光鋼在離岸風電與太陽能支架等能源用鋼領域表現亮眼，隨著政府強化強韌電網計畫，特規鋼構與耐蝕能源鋼材的需求量，有望較去年同期成長約15%。

