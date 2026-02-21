石化供需 出現向上訊號 金馬年衝出一波佳績前奏曲開演

地緣政治動盪帶動油價走高、極端氣候干擾供給，加上全球新增產能投放速度放慢、關稅擾動趨緩，2026年開春，石化業供需結構出現轉折向上訊號，演出金馬年衝出一波佳績的前奏曲。

市場更期待產業能在第1季迎來價差修復關鍵期，擺脫嚴冬、迎接春燕。不過，歸納業內人士看法，中長期供給及需求面仍不乏挑戰，期待春節後出現更多結構面支撐。

石化業金馬年突圍展望

塑化產品行情自12月中以來普遍呈上行趨勢，苯乙烯（SM）、下游製品ABS及聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）三大品項（HDPE、LDPE、LLDPE）、EG等產品價格均連袂走揚。油價行情推波助瀾，加上供給、需求方面均有正向訊號，台廠首季營運有轉好機會。

從供給側來說，台塑四寶指出，全球石化產業2026年持續透過減產因應市場。國內業者表示，北美風暴影響煉油廠運作，北美塑化原料廠陸續傳出減產，使塑化產品報價進一步彈升。業者也表示，中國大陸今年新增產能，較多集中在下半年。

此外，業者也指出，去年年底中東等地區SM廠展開歲修，促使原先向中東廠家進貨的印度、東南亞地區客戶，轉往東北亞及中國大陸拉貨，帶動東北亞SM報價攀揚。台化（1326）、國喬、台達化等業者除有庫存漲價利益撐腰、利差修復有望，產品報價也看升。

中國大陸政策也發揮作用。中國上月宣布，將自4月起取消PVC及光伏產品出口退稅，加上推動電差電價等政策，使中國PVC出口價格上行，PVC業者認為，台廠承受低價傾銷壓力將有所減緩。法人也表示，市場預期4月前光伏級EVA將湧現出貨潮，有望帶動首季EVA價格呈上揚趨勢。

以需求面來看，ABS業者表示，春夏旺季來到，加上農曆春節前台灣、中國大陸等地有囤貨需求，看見需求增溫趨勢；PVC業者也指出，最大市場印度因去年反傾銷稅政策未實施，廠商經歷年底兩個月的庫存去化，目前下游需求小幅回籠。

不過，業界也認為，中國大陸產能過剩狀態延續，仍對價格帶來較大壓力，需待反內卷政策進一步落實、強化老舊產能整改及關停力道。需求面則受中國大陸景氣牽動，EG業者指出，雖年節部分下游訂單回溫，仍要觀察是否為農曆年前拉貨的短期現象，或是整體需求回溫。PVC業者也表示，中國大陸春節前仍有去化庫存壓力，拉貨傾向保守。

至於關稅影響，市場期待台、美關稅底定，有助推升下游產業拉貨力道。但國內EG業者也認為，下游化纖業需求仍偏觀望，尚待關稅施行細則明朗化。