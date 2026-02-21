鋼鐵族群突圍 「好年」在望 首季鋼價明顯回暖

鋼鐵業金年大突圍。中鋼（2002）歷經長達二年的全球鋼市供需失衡「寒冬」，隨著時序進到金馬年，雖然銷美關稅仍居高不下，但市場察覺2026年首季鋼價明顯回暖，中鋼1月至3月連續調漲鋼價，鋼鐵業金馬年「好年」在望。

世界鋼鐵協會預估今年全球鋼鐵需求將增長1.3%至17.72億公噸，加上中國產能過剩壓力因其國內擴大內需政策而緩解，中鋼已準備好擺脫獲利谷底。

中鋼董事長黃建智曾經明確點出，2025年為鋼市「打底年」，2026年則是「轉骨年」；目前中鋼正透過高值化精緻鋼品、綠色鋼材，以及切入強韌電網與軍工產業這三支箭，在新年度積極進取擴大獲利。

中鋼表示，面對全球低價鋼材流竄，不可能再走以量取勝的老路，而是將重心移往高附加價值鋼材，中鋼精緻鋼品的營收占比已提升至18%，這部分產品對毛利貢獻度相當大，要持續精進。

其中，薄頂規超能效電磁鋼片是重要標的，隨著全球電動車市場重回高成長軌道，以及AI資料中心對高效能冷卻與供電設備的需求，中鋼電磁鋼片訂單量將較去年大幅成長。此外，中鋼積極開發應用於無人機與機器人關節的高精密鋼材，預計下半年度起將隨全球機器人產業熱潮開始放量供應。

另一方面，隨著歐盟CBAM碳邊境機制實施，碳足跡已成為鋼鐵外銷的通行證。中鋼領先同業取得多項國際認證，中鋼鋼材在國際供應鏈具備極大競爭力，可以享受到「綠鋼訂單溢價」，協助終端客戶降低碳排放，鋼市溫和復甦中，「綠鋼」成為中鋼獲利成長的新動能。

除了民生工業，中鋼在國防軍工領域同樣展現企圖心。台電已啟動配電系統五年升級計畫，規模達334億元，加速汰換變壓器、線路與開關等設備，強化電網韌性建設屬長期工程，對鋼材、鋼構、塔材與相關供應鏈注入活力，即使不全由中鋼直接供應，也會透過產業鏈傳導至上游鋼板與型鋼需求。

隨著地緣政治緊張，國防產業自主化成為焦點。中鋼供應的「高功能結構鋼」主要應用於潛艦、船體結構及特規軍武，根據法人分析，2026年台灣公共工程與國防建案的鋼材需求量將較去年成長約10%至15%。

