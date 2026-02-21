台美關稅拍板 工具機景氣 保守轉審慎樂觀

台美關稅談判達成15%稅率且不疊加，台灣機械與工具機廠商對今年產業景氣展望，開始由保守轉向審慎樂觀。業界甚至評估，包括航太、能源、半導體設備可望率先在金馬年反應，發揮領頭羊角色，帶動高精密設備需求全面熱絡。

對於台美關稅拍板，受關稅衝擊最深的機械、工具機及手工具業同聲表示「終於可以鬆一口氣了！」台灣機械公會理事長莊大立說，台灣機械與工具機可以和競爭對手的日韓站在一樣起跑線，絕對是利多，預期產業景氣最快第2季就會明朗。

機械與工具機產業大咖對景氣展望看法

台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰指出，隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型，以及航太國防需求的爆發，航太、半導體、再生能源、AI與國防軍工產業訂單成長，可望帶動高精密設備需求。

陳紳騰進一步表示，台灣工具機產值、出口及獲利，將在2026年全面甦醒；目前有六成廠商預估，今年營收可望有5%至10%增長，整體出口也將成長5%至10%。

上銀科技（2049）董事長卓文恒稍早在集團年終尾牙晚宴中指出，1月以來接單與出貨明顯增溫，尤其核心產品滾珠螺桿等訂單能見度，已較先前多出半個月，部分客製化產線必須加班趕工出貨。

卓文恒認為，市場觀望消除，客戶下單會更快，預期3月台灣國際工具機展後，景氣就會逐步明朗，卓文恒原本對今年景氣展望持保守看法，如今也轉趨審慎樂觀。

莊大立表示，台美關稅拍板，等於爭取到與競爭對手日、韓等國一個公平的競爭基礎。加上近期機械產業出口已穩健增長，相信可以藉由此次關稅談判的利多，乘勢而起，預期今年機械出口看增5%至10%，第2季景氣可逐步回溫。

不過，莊大立也提醒，新台幣匯率較競爭對手國強勢，仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，建議政府仍需持續關注新台幣匯率與競爭對手國的升貶關係，以維持我國機械產品的出口競爭力。

產業界則期待藉由此次談判，一舉深化台美合作，讓台灣成為美國重要的合作夥伴。業者認為，對美關稅調降後，將有利於機械產品對美國的出口，相信將為機械產業帶來許多有利商機。

尤其爭取到半導體及其衍生品關稅最優惠待遇，同時也取得汽車零組件等《232條款》最優惠待遇，可望鼓勵美國買主或有意拓展美國市場的廠商，加大對台採購力道，預計將成為對美出口成長相當有利的助力。

工具機大廠程泰集團會長楊德華指出，美國在去年已成為台灣機械最大出口國，更是程泰集團最重要的市場，預期台美對等關稅降至15%，程泰對北美市場出口比重，有機會由目前的10%倍增至20%，但仍要觀察匯率變化。