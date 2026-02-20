澎湖打造「類死海」冬季溫泉 台水海淡廠鹵水扮要角

澎湖欲打造類似死海漂浮效果的「不沉之海」溫泉，替冬季旅遊淡季帶來新活水，水源來自台水海水淡化廠鹵水，台水點出鹽分濃度等技術面挑戰，並已擬定因應對策，雙方將展開合作，讓澎湖不只夏天有旅遊故事，民眾在冬季也能造訪當地，創造觀光商機。

近年菊島澎湖跨海馬拉松吸引全台優秀跑者共襄盛舉，是全台唯一跨海加跳島的度假型跑旅賽事，成功打響「運動城市」美名，未來，運動完除了可以大啖燒餅、土魠魚羹、鹹酥小管、清蒸螃蟹，還能在「不沉之海公園」泡湯放鬆筋骨。

澎湖約7、8成供水來自台水公司海水淡化廠，澎湖縣政府告訴中央社記者，縣府正積極推動「全年型、低碳型、運動健康導向」的永續觀光。「不沉之海公園」的緣起，是看到海水淡化製程會產生高鹽度鹵水（依法排放至海域），思考將此副產物轉化成澎湖的特色體驗與循環經濟教育資產，補強秋冬旅遊。

計畫正在先期規劃階段，將聚焦3大方向，包括基地與系統可行性，涵蓋鹵水來源、輸送、儲存、回收處理與安全配置；以及體驗與空間設計、營運及財務模型，並將分階段推進基本設計、細設、招標施工與試營運。

台水建議天然曝曬增鹽分濃度 達死海漂浮效果

待澎湖縣政府規劃案確定園區具體位置與需水量後，台水公司將配合縣府進行管線工程的可行性評估，規劃將馬公海淡廠（視需求擇定一廠或二廠）的鹵水排放管線，延伸或改接至縣府指定的「不沉之海」預定地接口。

要擁有類似「死海」漂浮效果，鹽分濃度至少要30%。台水表示，海淡廠透過RO逆滲透技術，已將海水濃度由3.5%提升至約7%，這相當於提供濃度加倍的優質基底（半成品），能大幅節省後續濃縮所需的能源與時間。

若欲達到死海等級的濃度，依據工程實務，台水建議園區規劃單位利用澎湖得天獨厚的「風力與日照」，進行天然曝曬，或結合溫泉加熱系統進行蒸發濃縮。

台水也分析實務面3大挑戰與因應策略，首先是抗腐蝕挑戰，高濃度鹵水具高腐蝕性，輸送管材需特殊選用耐蝕材質（如HDPE高密度聚乙烯或耐蝕金屬）以確保設施壽命；再來是管線結晶問題，鹵水若在管線中靜止過久可能產生結晶沉澱，需有定期清洗或循環流動機制設計。

此外，更需思考產水與供鹵的連動調度。台水說明，海淡廠運轉是依民眾用水需求而定（產出淡水才會伴隨產生鹵水），但冬季觀光旺季通常為民生用水淡季，需透過設置緩衝儲水槽調節，以平衡供需。

溫泉擬作為鹵水產品 縣府將訂定安全標準SOP

除技術面挑戰外，縣府特別點出「公衛與信任」重要性，由於民眾對鹵水有直覺上的疑慮，所以必須用制度回應，包括第三方檢測、資訊公開、異常停用與現場衛生救生SOP；另要考量環境與治理，包含回收處理機制、場域承載與跨局處權責協調。

縣府表示，已和環境部討論過鹵水溫泉可行性，也獲得正面回饋，環境部提醒，回收用水的管理精神是避免影響人體健康，而海淡鹵水水質特性相對單純，與一般事業廢水不同，鹵水經製程後成為產品或再生水再使用，回歸目的事業主管機關標準管理。

縣府指出，地方政府的角色，就是完備法規定位、檢測公開、擬定安全SOP，用制度讓民眾安心，「關鍵不是能不能用，而是依哪套標準、誰來把關」。待先期規劃案完成，屆時可能由廠商BOT，或者由公部門先做示範點拋磚引玉，盼儘早端出初步成果，讓民眾感受不一樣的澎湖冬季。