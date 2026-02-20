有線電視訂戶續跌 業者拚轉型擴大寬頻與串流布局

快訊

中央社／ 台北20日電
>NCC近期發布統計，截至114年6月，有線電視訂戶數降至431萬戶，家庭普及率也跌至44%。圖／聯合報系資料照片

NCC近期發布統計，截至114年6月，有線電視訂戶數降至431萬戶，家庭普及率也跌至44%。面對剪線潮，有線電視業者加速推動營運轉型與多角化經營，擴大寬頻服務、增加OTT投資與整合，持續拓展智慧生活等多元應用服務。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）114年通訊傳播市場報告，有線電視訂戶數自106年的523萬戶逐年減少，截至114年6月降至431萬戶；家庭普及率也呈下降趨勢，自106年的60.4%持續下滑，截至114年6月為44%。

有線電視用戶持續下跌，業者紛紛布局寬頻服務，大豐電旗下大大寬頻已完成100% FTTH（光纖到府）網路架構，並策略性投資台灣寬頻通訊顧問股份有限公司（TBC）約12%，擴大營運版圖，影響力範圍涵蓋新北、桃園、新竹、苗栗、台中及高雄等地。

中嘉寬頻陸續於台北市中正區、萬華區及桃園南區等新區域開台，導入雙向對稱頻寬光纖到府服務，從源頭確保高速、穩定連線。同時，中嘉也與遠傳電信、台灣大哥大結盟，在寬頻上網、OTT影音與電商等領域展開跨業合作，提供行動上網與中嘉家用寬頻整合服務。

凱擘指出，寬頻已是集團營運主要基礎，透過高速對稱頻寬搭配新一代Wi-Fi解決方案，提升上網穩定度，並將防毒、防詐功能內建於數據機，用戶可從行動裝置管理家中連網設備。

台數科表示，持續強化寬頻服務，並推出寬頻搭配有線電視與OTT的多元娛樂產品包，彌補有線電視訂戶流失所造成的營收影響。114年寬頻業務成長顯著，寬頻戶數年增4.3%，滲透率突破60%，成為台數科營收與獲利的重要增長動力。

在內容與平台策略上，凱擘以智慧電視盒為核心，在Android TV系統整合電視頻道與MyVideo、HBOMax、CATCHPLAY+、YouTube等串流平台。智慧電視盒也導入即時收視排行與個人化推薦功能，透過分析收視行為優化選台體驗。

中嘉表示，擴大引進OTT平台，如Disney+、DAZN、friDay影音、CATCHPLAY+等，滿足多元收視需求，帶動OTT訂戶數在114年上半年增加近4成，加值服務營收翻倍成長。

台數科集團為LINE TV最大台資股東，去年底LINETV與KKTV整合，影視內容超過6000部，提升內容競爭力。台數科也將LINE TV嵌入智慧機上盒，拉近傳統有線電視與串流平台的使用體驗。

此外，業者也力拚多元服務，開拓智慧生活方案。中嘉表示，已推出智慧家庭設備整合、智慧家電等應用，今年將擴大應用場域至住家社區，提供智慧物業管理服務。

凱擘指出，近年積極拓展物聯網應用，涵蓋社區門禁、影像監控、車牌辨識、水位監測等，並投入資料工程與人工智慧技術，應用於網路品質監測及各項智慧應用服務。

台數科表示，在聯網機上盒開發多元加值服務，如運用機上盒與光纖網路，提供在地化氣候數據、防災告警服務，並結合居家健康量測等遠距照護服務，協助高齡族群與偏鄉社區。

因應數位匯流帶來的產業衝擊，NCC自108年起新增補助4K視訊服務實驗區建置費，補助系統經營業者新設超高畫質視訊服務的頭端設備及機上盒，並鼓勵業者自行或透過異業合作方式，提供雲端居家照護等多元加值服務；自108年至113年，共補助267件。

