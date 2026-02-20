過年期間發現污染 環境部籲撥打0800-066-666免費檢舉

春節連假想要安心過好年，環境品質絕對不能妥協！環境部表示，為了讓全國民眾在春節期間也能享有乾淨舒適的生活環境，全國環保機關春節期間24小時受理各種公害污染檢舉案件。

民眾如果在春節期間發現噪音擾民、空氣污染、廢水排放等任何環境污染問題，請立即透過以下管道檢舉：免付費專線0800-066-666、 網路檢舉（https://ww3.moenv.gov.tw）或手機「公害報報」APP，隨時隨地都能檢舉，並請詳細說明污染地點、時間和狀況，讓我們能第一時間趕到現場處理。

環境管理署提醒民眾，歡樂過年的同時也要當個環保好國民，放鞭炮煙火時請到合法場所，適量燃放就好，別讓空氣變髒了，丟垃圾時確實分類回收，不要隨手亂丟破壞市容。

環境管理署強調，環境保護沒有假期！春節期間全國環保稽查人員依然會持續巡查，嚴格取締各種污染行為，用實際行動證明政府守護環境的決心。讓我們一起用實際行動保護美麗家園，迎接更健康、更宜居的馬年新春。