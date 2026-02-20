過年期間發現污染 環境部籲撥打0800-066-666免費檢舉
春節連假想要安心過好年，環境品質絕對不能妥協！環境部表示，為了讓全國民眾在春節期間也能享有乾淨舒適的生活環境，全國環保機關春節期間24小時受理各種公害污染檢舉案件。
民眾如果在春節期間發現噪音擾民、空氣污染、廢水排放等任何環境污染問題，請立即透過以下管道檢舉：免付費專線0800-066-666、 網路檢舉（https://ww3.moenv.gov.tw）或手機「公害報報」APP，隨時隨地都能檢舉，並請詳細說明污染地點、時間和狀況，讓我們能第一時間趕到現場處理。
環境管理署提醒民眾，歡樂過年的同時也要當個環保好國民，放鞭炮煙火時請到合法場所，適量燃放就好，別讓空氣變髒了，丟垃圾時確實分類回收，不要隨手亂丟破壞市容。
環境管理署強調，環境保護沒有假期！春節期間全國環保稽查人員依然會持續巡查，嚴格取締各種污染行為，用實際行動證明政府守護環境的決心。讓我們一起用實際行動保護美麗家園，迎接更健康、更宜居的馬年新春。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。