快訊

馬年大吉！3生肖家運興旺...蛇置產升官、這生肖買彩券易中獎

公開病情不到1年「實習醫生」知名男星過世！不敵漸凍人症 享年53歲

春節發票「額度用完」停開？手搖飲公告惹議 總部道歉、公布3大改善作為

過年期間發現污染 環境部籲撥打0800-066-666免費檢舉

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

春節連假想要安心過好年，環境品質絕對不能妥協！環境部表示，為了讓全國民眾在春節期間也能享有乾淨舒適的生活環境，全國環保機關春節期間24小時受理各種公害污染檢舉案件。

民眾如果在春節期間發現噪音擾民、空氣污染、廢水排放等任何環境污染問題，請立即透過以下管道檢舉：免付費專線0800-066-666、 網路檢舉（https://ww3.moenv.gov.tw）或手機「公害報報」APP，隨時隨地都能檢舉，並請詳細說明污染地點、時間和狀況，讓我們能第一時間趕到現場處理。

環境管理署提醒民眾，歡樂過年的同時也要當個環保好國民，放鞭炮煙火時請到合法場所，適量燃放就好，別讓空氣變髒了，丟垃圾時確實分類回收，不要隨手亂丟破壞市容。

環境管理署強調，環境保護沒有假期！春節期間全國環保稽查人員依然會持續巡查，嚴格取締各種污染行為，用實際行動證明政府守護環境的決心。讓我們一起用實際行動保護美麗家園，迎接更健康、更宜居的馬年新春。

春節 環保 國民

延伸閱讀

手搖飲「木子樑室」一加盟店公告春節停開發票惹議 總部道歉公布3大改善作為

春節血庫告急 台中捐血中心：庫存O型血僅剩1.2天

空拍看台灣／春節南部艷陽高照 全家出遊人潮擠爆景區

春節長途旅途善用休息站 國道「光電車棚」兼具遮陽避雨

相關新聞

秀泰影城董座廖偉銘 從航海王悟出人生哲學、貫徹「魯夫精神」：沒有員工都是夥伴

成功的背後，往往藏著不為人知的驅動力，台北101董事長賈永婕、環境部長彭啓明、秀泰影城董事長廖偉銘，分別擁有各自鍾情的偶像與信仰。他們將對偶像的崇拜轉為人生的養分，化作在商場、政壇與影視界突圍的引擎！

產業大咖開書單／甘霈 在忙碌中沉澱心情

在一年一度的新年長假裡，國邑新藥總經理甘霈推薦讀者，抽空展讀俄國文豪托爾斯泰的中短篇小說集《人為什麼而活》及《傻子伊凡》...

產業大咖開書單／葉惠青 引領淨零新思維

永豐餘董事長葉惠青推薦經濟日報讀者過年期間閱讀《循環在有無之間》。他提到，這是一本跟未來對話的書籍，提供下一代非常重要的...

產業大咖開書單／黃志芳 關注貨幣失能

外貿協會董事長黃志芳指出，川普2.0時代來臨，對於全球金融可能造成的影響，值得注意；迎接馬年到來，推薦琳‧奧爾登撰寫的《...

產業大咖開書單／陳勝宏 朝最高理想努力

台北市不動產開發公會理事長陳勝宏推薦許信良的著作《天命》，他認為，這本書不僅是一部政治人物的生命回顧，更是一部關於人生選...

產業大咖開書單／莊大立 向葛洛夫學習

「面對瞬息萬變的時代，只有能在變化中存活的人，才會對未來保持樂觀。」台灣機械公會理事長莊大立極力推薦《葛洛夫給經理人的第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。