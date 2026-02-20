平溪走春正當時 菁桐、紫東、龍安社區山城秘境大公開

新北市平溪區擁有恰到好處的寧靜、人情與山城節奏，少了都市喧囂，多了山林清新氣息，特別適合在年節期間放慢腳步，新北市農業局特別公開菁桐、紫東、龍安社區山城秘境，邀請民眾走進具有故事與文化深度的農村聚落，感受最真實、有溫度的年味。

新北市農業局表示，近年菁桐車站因多部電影與戲劇取景再受矚目，推薦民眾開車前往位於菁桐車站附近的菁桐社區。菁桐社區積極結合農業與觀光，推出菁桐翠韻桑茗（桑葉茶）、「菁桐女路」導覽著名景點菁桐煤礦紀念公園（石底大斜坑），走累了到碳廠咖啡廳(選洗煤場)喝咖啡、菁桐老街上品嘗在地小吃，最後在菁桐礦業生活館掛上許願竹筒。鐵道與山城街景充滿電影感，礦業遺跡與山城綠意交織成耐人尋味的風景，吸引旅人循著畫面走進現實場景，在移動與停留之間，體驗平溪最純粹的生活節奏，留下專屬自己的新年印記。

從嶺腳車站往山上走，緊鄰火燒寮溪的紫東社區映入眼簾，這裡水源豐沛、環境清幽。走進紫東社區的教室咖啡館坐下來喝杯茶，環繞潺潺水聲與綠意山景，讓人放慢呼吸與腳步。社區以紅淡蜜為主要農特產品，風味清雅微酸，色澤如琥珀；冬季限定鴨腳木蜂蜜，自帶淡雅的人蔘香氣，透過品蜜體驗與手作水苔球，民眾用味蕾與雙手感受山城慢活，也能將這份在地好味道作為伴手禮帶回家。

順遊旅遊節目介紹過的「新平溪煤礦博物園區」，從礦車、軌道到坑道遺跡，這裡完整保留了平溪過去煤礦產業的歷史軌跡，讓人見證山城從過去走向未來的轉變。再走訪位於十分車站旁的龍安社區，龍安社區結合礦業文化、天燈意象與生態環境，提供導覽及手作活動，並發展具地方特色的文創商品-礦車鑰匙圈，讓旅人透過體驗理解地方故事。最後別忘了支持在地農產珠蔥、蜂蜜、都是友善土地的成果，吃得到安心，也吃得到山城的祝福，邀請民眾走進平溪，體驗「從過去走向未來」的平溪。相關活動資訊可上(龍安社區)嘻哈平溪臉書查詢。