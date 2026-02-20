「鶯為有你 捷伴十年」 3米大蛋糕+三鶯線列車閃耀新北

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北捷運10周年3米巨型蛋糕。圖／新北市捷運局提供
新北捷運10周年3米巨型蛋糕。圖／新北市捷運局提供

「2026新北燈會」今日在新北大都會公園開始試營運，2月22日將正式開幕點燈，今年以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，新北市政府捷運工程局特別以「鶯為有你，捷伴十年」構想，打造全台最大立體造型蛋糕，慶祝捷運局成立滿10年，同時迎接捷運三鶯線的誕生，邀請市民朋友一同來賞燈迎春、拍照打卡，互動領取限量捷運加油，一起「捷」伴下個十年。

北捷運局長李政安表示，「鶯為有你，捷伴十年」展區位於彩繪燈籠、馬到成功成長之門附近，以「全台最大蛋糕」為設計概念，打造高達3公尺的大型蛋糕燈組，展示捷運局10年來一步一腳印累積的建設成果，除了設置環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌等三條路線Q版車車外，還特別展示縮小版三鶯線列車，象徵迎接三鶯線的誕生。燈組結合璀璨燈飾與溫馨意象，寓意捷運服務即將延伸、城市發展幸福前進永續前行，營造適合親子同樂、闔家共賞的夢幻燈區與熱門拍照打卡場景，具體呈現「十年有成、捷運領航」的城市願景。

新北燈會限定捷運加油棒，限量兩天發放！捷運局長李政安進一步說明，為了與市民共享新春喜氣及捷運建設成果，將在3月2日（一）及3月3日（二）晚間7點開始，於「鶯為有你，捷伴十年」展區發放限量的四線捷運造型加油棒，發完為止，邀請民眾前往參與互動，相約與您結伴下個十年，也為新的一年加油打氣，祝福大家好運接力、喜迎新春。

新北捷運局補充說明，誠摯邀請市民朋友來新北燈會「鶯為有你，捷伴十年」展區，與全台最大型蛋糕合影留念，感受捷運十年建設的甜美成果，在燈海光影中迎向充滿希望的嶄新未來。若市民想深度了解新北捷運各路線的成果與進度，可上「新北捷運局官網」與「新北捷運局臉書」，皆會公布最新進度與揭秘工程小知識。

捷運 新北 北捷

