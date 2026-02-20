公辦都更招商去年突破1,028億元 國家住都中心再推8案引領城市翻新

國家住都中心深耕公辦都更展現強大動能，截至目前，已順利啟動18處基地，總更新面積超過14公頃，累計帶動民間投資金額突破1,028億元。國家住都中心宣布，2026年將再推出8案招商，透過公私協力，為都市機能注入嶄新生命力。

回顧2025年成績單，國家住都中心表示，從2025到今年初，國家住都中心展現高效率，以街區活化為目標，接連完成臺北市處精華基地之綜合評選，並陪伴花蓮震災社區家屋重建。

特色案件包括「文山木柵案」與將捷集團合作，以「區域型都市更新藍圖」串聯住宅、捷運站、開放空間與木柵商圈；「中山長春案」：與寶山林合作聯盟以「綠廊與住商混居城市新樣貌」，結合既有開放空間、綠帶、商業與居住空間，創造住商共融的城市樣貌；「南京龍江案」：與宏盛建設（2534）合作，規劃「全齡身心賦能聚落」，重塑鄰里社交溫度；「花一邨社區前棟案」：由地主自行出資，中心擔任實施者，協助受災社區原址重建。

為提升都更整合效率，國家住都中心於2025年推出「整合達人2.0計畫」，目前已深入4處基地，成功與超過500位私地主進行深度溝通。透過創新的「參與式工作坊」，讓地主在都更初期即可參與藍圖規劃。國家住都中心強調，這套模式不僅大幅提升整合效率，更建立起專業、值得信賴的都更產業服務標準。

針對0403震災復原，國家住都中心全力投入重建協助工作。花蓮首件都更案「花一邨社區前棟」僅耗時半年多，便凝聚全體地主共識，完成建築設計、估價與選配作業，於今年1月提送事權計畫審議。除投入社區重建輔導外，國家住都中心亦協助花蓮縣府建立完善的都市更新執行規範與作業流程，透過健全制度，提升震災重建的整體效率與可執行性，讓民眾能更早回到安全安心的家園。

此外，多件執行都更案於也於2025年完成報核並進入審議程序，包括與冠德建設合作推動台北市「信義兒福B2案」，已完成選配作業，並將事權計畫送交臺北市政府審議，朝打造「職住一體」的生活圈邁進；新北市「板橋浮洲商業區案」則規劃結合歷史建築保存與綠色廊道系統，已提送事業計畫至新北市政府審議，未來將形塑地區指標性的核心生活圈。

延續都市更新量能，國家住都中心預計今年將陸續推出8件公辦都更招商案，範圍橫跨北、高，包括台北市中正永昌、士林三玉、南港台電後山埤、信義犁和、大安龍泉案；新北市中和祥和、新店安德案；高雄市新興青年高分社案。

國家住都中心預計於2026年第2季舉辦年度招商發布會，屆時將詳盡說明各案件資訊，誠摯邀請民間團隊攜手合作，共同開創都市翻新新契機。