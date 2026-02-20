房仲化身變形金剛拚生存 推社區共享空間搏感情奏效

房市交易量下探，房仲面臨罕見寒冬。房仲公會表示，為求生存，業者只能化身「變形金剛」，除傳統仲介外，還跨足都更危老整合、包租代管等業務；有房仲打造實驗店，讓店面成為社區共享空間，以搏感情取代推銷模式，成交件數是傳統門市的1.5倍。

中華民國房仲公會全國聯合會理事長王瑞祺接受中央社記者訪問時表示，自從央行祭出第7波房市管制措施後，買賣大幅減少，如今5成以上店東幾乎都沒賺錢或虧損。部分店東甚至為求生存，不得不動用個人資產，例如抵押房屋或賣股來挹注資金，以維持公司營運，營運壓力沉重。

他說，因應房市低迷，公會開始鼓勵會員朝向都更危老整合，或轉向投入包租代管，透過跨業提升營運彈性，以求在不景氣中成為靈活的「變形金剛」。

他進一步說明，都更與危老案件中，房仲業者可扮演地主戶間的居間整合角色，「因為房仲是最適合的整合人」。至於包租代管，則可協助代租延伸至後續管理服務，以創造較穩定現金流。

從家數變化來看，王瑞祺表示，全台目前約有9000家房仲業者，其中已有約1000家轉向都更危老整合或包租代管，等同實質退出傳統房仲市場。

他直言，房仲與代銷等都高度仰賴成交量，若房市持續冷凍，許多人收入將幾乎歸零，待今年2月農曆年過後，全台恐怕會出現嚴重的房仲與代銷倒閉潮。

線上行為改變房市資訊取得方式，信義房屋為重新定義房仲門市在社區中的角色，2024年12月在內湖啟動實驗門市計畫。

信義房屋轉型辦公室協理張雅翕接受中央社記者訪問時指出，此店全店皆啟用新人，「若是資深學長姐，可能會因他們具原有客戶基礎，或本就有很好服務力，效果較難客觀評估，我們寧可選擇一條挑戰較大的路。」

此實驗店位於內湖路二段，張雅翕說，「這間店比較特別，比一般門市大一倍，平常店鋪約25坪，這間門市就有45坪。」此區域涵蓋高屋齡社區、重劃區與都更議題，因此店舖先從融入社區著手，開放部分空間，作為與住戶共享的公共場域，吸引居民進入並建立互動。

她說，此空間平均每2週會舉辦如音樂會、生活講座與相關交流活動，「因為此區域有大小建案會與建商討論都更危老整合，若住戶想跟建商討論，就可以約在我們這邊聊，變成很像社區中心。」

她說，也因為這樣的軟性接觸，讓這家店快速打開知名度，來店客戶數是一般門市的7倍，成交件數更是傳統店型1.5倍。「這家店與客戶因培養長期關係，房仲談獨家專案委託率也高，這對全店是新人來說，是很不容易的。」

此實驗店舖已運行超過一年，談到未來哪些元素最具可複製性，張雅翕說，信義房屋一直都有做社區服務，像是中元普渡或是參加住戶大樓管委會開會，現在將店舖空間讓出來，議題緊扣居住生活相關，如裝潢修繕或健康議題講座，看住戶對哪些有興趣，這樣的元素都能複製到其他門市。

有房仲打造實驗店舖，也有房仲從交易流程與角色定位調整著手。永慶房產集團業務總經理葉凌棋向中央社記者表示，目前房市已歷經一波試煉，房仲的角色與成交模式與過去明顯不同，重點不再只是促成交易，而是協助買方找到合適物件，同時協助賣方逐步接受與過去不同的市場價格；在價格拉鋸下，成交時間普遍拉長，但若價格貼近買方期待，仍可快速成交。