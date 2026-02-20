宏匯廣場年節買氣旺！業績躍增兩成

新春年假買氣勢不可擋！宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流逼近10萬人次，館內主題餐廳預約率高達五成，尖峰時段館內停車場及美食街更是一位難求，且隨著年終獎金與紅包雙雙入袋刺激消費動能，整體業績表現較去年同期成長超過兩成。

宏匯廣場觀察，在民眾迎新送舊的剛性需求下，帶動運動休閒、3C以及大家電等業績表現最為火燙，其中「NIKE」CNY馬年系列憑藉新年元素與潮流設計，成為消費者入店首選、「ABC-MART GRAND STAGE」則受惠強勁的家庭客群，童鞋銷量驚人，幾乎人手一袋添購親子鞋、「STUDIO A」迎來 iPhone 17 的購機風潮，自小年夜迄今已熱銷逾百台、「tokuyo」小型按摩椅因北部住宅空間小而美，加上年節犒賞長輩的風氣，詢問度與銷量均開出紅盤。宏匯廣場也預估，初三起隨著走春潮湧入，業績表現有望再下一城、續創新高。

延續熱鬧氛圍，宏匯廣場將於大年初四舉辦「喜迎財神」繞館活動，由大小朋友都喜愛的財神爺驚喜現身、發放開運禮！同時，看準年節大眾渴求招財的心理，館內精選多款開運好物，助攻顧客斬獲好運，如「真愛密碼．浴到財神硬金擺件」售價52,900元，精緻立體的財神造型，具備工藝美感更寓意財源廣進；「真愛密碼．福祿滿屋金畫擺件」售價8,200元，以葫蘆造型巧妙象徵福祿雙全，最適合擺放在家中財位讓你馬上有錢；「創Q space．呼運貓系列」原價699-1,488元特價615-1,309元，將傳統招財貓化為萌系潮流公仔，不論哪個世代購入收藏，都能為新的一年攬進滿滿福氣與財富；「2511 FLOWER．紅映福歲L」原價4,280特價3,680元，貴氣十足的牡丹菊搭配充滿朝氣的火鶴花和蘭花，華麗大氣最適合當作過年居家花藝；以及寓意長青致富的「深森境．金璽金錢樹」推薦價1,080元，讓民眾在綠意中迎接好運財運雙收的金馬年。