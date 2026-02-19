聽新聞
台灣洋酒通路教父傳奇謝幕 橡木桶創辦人陳春安辭世享壽80歲
台灣酒類產業的一代傳奇、洋酒連鎖專賣店「橡木桶洋酒」創辦人兼董事長陳春安，傳出於2月17日大年初一凌晨安詳辭世，享壽80歲。消息傳出後，酒業界同感震驚與不捨。
陳春安自1993年創立橡木桶洋酒，將傳統的菸酒攤商轉型為現代化、專業化的連鎖門市，全盛時期在全台擁有超過50間門市，目前約有35間店鋪，雖不是目前店舖最多的通路，但堅持直營，老字號品牌專業形象仍深植人心。
陳春安帶領下的橡木桶洋酒，不只是專注銷售，也代理了全球許多知名的威士忌、葡萄酒與香檳品牌，更曾創辦酒類雜誌並設立品酒教室，致力於傳遞專業知識，同時也是將法國薄酒萊新酒節概念引進台灣的重要推手。
透過引進多樣化酒款、創辦專業雜誌及推動教育訓練，陳春安成功將洋酒從「高端社交應酬的工具」拓展成為「大眾生活品味的享受」，不僅改寫零售模式，也形塑了近代台灣洋酒產業的樣貌。
