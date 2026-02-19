過年找彩券行試手氣 台南「南區」彩券行密度第一 這兩區居後

隨著農曆新年到來，許多民眾返鄉南下過節，也會趁機購買彩券、試試新年手氣。根據台灣彩券官網投注站資料以及南二都（高雄市、台南市）公開人口資訊，永慶房產集團統計各行政區的人均彩券行數（人口/彩券行數量），人均數字越小代表彩券行密度越高。第一名為臺南市「南區」，平均每1,833人就有一間彩券行、遙遙領先，臺南市「中西區」和高雄市「苓雅區」則分居第二、第三名。

南二都彩券行密度最高的區域是台南市「南區」，平均每1,833人就有一間彩券行，成為年節試手氣的熱區。

永義房屋台南大學健康加盟店東劉亦宸表示，南區生活環境舒適，擁有豐富的生態園區，與多個大型公園綠地，假日經常吸引大批民眾前來休閒遊玩，同時也有不少在地自住客，人流量大、吸引許多店面進駐，因此許多彩券行開立在此。

劉亦宸指出，南區生活步調悠閒，非常適合退休養老族群，且距離鬧區不遠，房價每坪成交均價僅23萬元、相對市區親民，大樓和公寓為主要交易房型，多以自住需求為主。穩定的人口與活絡的商業活動，使南區彩券行密度居南二都之首，讓民眾在春節期間添購彩券、試手氣更加便利。

平均2,707人就有一間彩券行，密度排名第二的是台南市「中西區」。有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店東柳坤霖指出，中西區位於台南市中心，是舊城區的核心地帶，人口密集且生活機能完善。

柳坤霖表示，在觀光產業發達的台南，中西區是舊城區賦予新生命的代表，都市活化相當成功，形成密集的觀光與商業區，老街翻新後吸引大量人流，也成為彩券行設立的熱區。

柳坤霖補充，對於想要享受悠閒生活步調的購屋族，中西區舊公寓、大樓每坪均價不到30萬元，相當值得考慮。除了有美術館、海安路等知名景點，還有眾多美食、大型百貨公司，集結各種生活優勢。然而，觀光區人潮眾多，交通很難不受影響，加上出售率低，想要在此購屋，建議要多留點時間。

南高雄中心的「苓雅區」，以人口密度高、商業活動頻繁聞名，平均2,732人就有一間彩券行、密度位居第三。

永義房屋高雄師大和平加盟店東葉誌螢表示，苓雅區發展時間早、是高雄最大舊市區，加上文化中心、高師大商圈與交通便利，持續吸引南高雄人口移入，且南高雄人也習慣到此消費，形成大量人流及商業活動，促使彩券行密度居高不下。

葉誌螢店東也指出，區域內有高雄師範大學的教育資源，加上店家林立、購物方便，是南高雄人購屋指標區域之一。每坪成交均價28萬元，相較於北高雄動輒每坪3、40萬元的房價，價格相對實惠，且生活機能、交通也都相當優秀，剛性需求強。房價親民、租金也友善的角度，自然彩券行的數量也維持高水平。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，彩券行密度的高低，反映區域人流規模與生活機能的成熟度。彩券行密度較高的區域，多半具備人口穩定、商業活動熱絡等特質，同時也呈現在地居民的消費型態。

陳金萍指出，從房市角度觀察，發展成熟的商圈往往屋齡較高，整體房價與店面租金相對親民，對於坪數需求不大的彩券行而言，更具設點誘因。