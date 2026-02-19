從家鄉走入台北101 地方創生團隊進軍通路迎震撼教育

在國發會大力推動下，地方創生團隊於2025年進軍台北101知名通路，向國際觀光客展現地方魅力。然而，從家鄉走進台北101，跨越的不只是地理距離，更是一道道商品價值、檢驗規範、國際條碼等市場門檻的考驗。過程雖然艱辛，但也促使創生團隊真正「轉大人」。

國發會執行「地方選品創生台灣」計畫，協助具發展潛力的地方商品拓展市場通路，成功媒合上架MiaC’bon台北101店、家樂福重慶概念店及內湖概念店3處實體據點，自2025年10月起，正式上架食品類57件、非食品類20件商品。

回顧徵選與輔導過程，國發會國土區域離島發展處處長黃文彥連聲形容「很痛苦，真的很痛苦」，坦言「上大通路，比我們原先想像得更困難」。

黃文彥指出，國發會長期推動地方創生，希望讓更多人看見地方青年團隊的努力；包括國發會內部的年節禮品、同仁結婚升官賀禮，均優先選用地方創生商品，也鼓勵企業將其作為年節贈禮。然而，大型企業採購多有既定合作體系，實際成效有限，因而萌生協助團隊進軍國內大型通路的構想。

國發會隨即付諸行動，邀集家樂福、新東陽及國內流通業實務專家共同把關，從中篩選具市場發展潛力的地方創生商品。

黃文彥表示，原本只知道上架大通路很難，卻沒想到難度遠超預期。過程中狀況百出，有些團隊對自家產品「自我感覺良好」，卻不被專家看好，直言缺乏市場性；有些產品品質不錯，卻無法穩定量產；也有具亮點的商品獲得肯定，但僅能小量生產，且缺乏規格、國際條碼或食品檢驗，相關條件幾乎都得從零補齊，成本壓力隨之而來。

他指出，許多地方團隊擅長產品製作，也深耕地方經營，但對上架流程、通路規範、商品標示、檢驗要求及後續行銷相對陌生，加上平時忙於產地與營運，商品開發時往往忽略與市場端如何溝通。

黃文彥直言，通路立場其實很簡單，只要無法補齊條件，就不能上架，但部分地方創生團隊會質疑「為何要求這麼多」，甚至顯得不耐煩，有的中途退出，也有的期待由國發會代為處理。這段反覆協調的歷程，至今回想仍讓人頭皮發麻。

所幸，付出終究有回報。歷經半年多調整與輔導，最終共有近80件商品成功上架，且依通路屬性不同，熱銷品項各有差異。

以Mia C’bon台北101店為例，該店位於台灣地標級觀光景點，國際觀光客眾多，熱賣商品多半具有鮮明故事性與在地特色。包括嘉義布袋宏展農場的白玉酥（苦瓜酥）、雲林斗六雲起食的乓乓香草醋、嘉義梅山林韻茶園的阿里山柚花金萱茶包、馬祖沐光商社的戰地標語巧克力、台南後壁俗女村的時尚袋米啤酒禮盒，以及台南七股的虱目魚肉乾條，都是人氣商品。

黃文彥特別提到，許多人不愛苦瓜，但白玉酥的市場反應出乎意料地好，不僅在國內通路銷售表現亮眼，台北101店回饋指出，白玉酥是新加坡熱門伴手禮，也深受東南亞旅客青睞。

至於家樂福內湖概念店，客群以家庭採買為主，銷售表現較突出的則是台東鹿野紅烏龍合作社的紅烏龍茶餅，以及宜蘭冬山「有蟲咬物」的香辣濃郁花生鍋。

黃文彥表示，從通路端回饋可見，只要具備故事性與差異化，地方商品在包裝清楚、品質穩定的前提下，就有機會在市場站穩腳步。

國發會彙整專家建議，提醒團隊成分、營養標示及有效期限務必清楚，補齊檢驗程序、建立國際條碼，讓商品具備正式進入市場的基本條件。包裝設計則須「一眼說清楚」，在貨架商品眾多的情況下，名稱與視覺必須精準吸睛，同時清楚傳達產地特色與地方創生精神；若為較陌生的食材或品項，更需加強陳列說明，甚至搭配現場推廣。

此外，供貨穩定性同樣關鍵。通路會依銷售狀況調整貨架配置，若供貨不穩，商品便難以長期留在架上，也無法建立消費者信任。

黃文彥表示，協助地方創生團隊商品上架大通路的計畫「不敢說一定能長久」，但國發會核心目標是透過實作過程，讓團隊學會如何與通路對接；也希望團隊理解，「通路不是終點，而是地方創生邁向市場化與永續經營的重要起點」。透過通路合作，讓白玉酥、米啤酒等相對少見的地方特色商品，有機會接觸更多消費者，進一步提升品牌能見度，帶動地方產業的長期發展。