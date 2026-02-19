談二代接班 環科歐仁傑：坐什麼位子就要扛什麼責任

台灣老牌電源廠環隆科技前董事長歐正明2025年2月辭世，兒子歐仁傑接棒滿一週年，過去一年他大刀闊斧改革，主張開源與節流並重。他認為，環科身處市場瞬息萬變的科技產業，接班「坐什麼樣的位子，就要扛什麼樣的責任。」

歐仁傑雖然僅接班一年，但對於環科營運瞭若指掌，因為歐仁傑早在2009年就進入環科工作，一路從總經理特助、營業二部經理、營業處長、副總經理，到2025年1月成為環科董事長暨總經理。

談到二代接班，歐仁傑坦承，有很多想做的事情和父親不一樣。歐仁傑說，老爸歐正明個性豪爽，比較注重開源，想要抓住所有機會；但就像投資購買基金的廣告警語，「投資一定有風險，申購前應詳閱公開說明書。」他認為，相較之下，執行節流措施，可以百分之百省下成本，因此他主張開源與節流應該並重，兩者不能偏廢。

歐仁傑盤點接任董事長一年來，透過人員整併、物流統一化等措施，環科營業費用逐季下降，效果慢慢顯現。

歐仁傑一方面精簡人力，同時也調整員工獎勵措施，希望讓環科成為「人才的舞台」。他舉例，過去環科的員工獎金制度，只侷限開發及業務單位；現在改為全公司的員工，不管任何位置，只要能為公司做出貢獻，都應該獲得相對應的獎勵。

其次，歐仁傑推動員工持股信託，希望讓員工手上都能握有公司的股票，他認為，「大家在同一條船上，更能朝同一個方向努力前進。」

歐仁傑回憶，自己初入職場時，剛好是台灣電子業員工分紅制度的尾聲，但這讓他看到股票激勵制度的威力。針對員工持股信託，過去曾和父親建議多次，但一直沒有真正落實，他接班後馬上列為第一要務。

大刀闊斧的改革措施，難免引起員工抱怨。對此，歐仁傑意志堅定地表示，自己從小就很羨慕牛頭牌沙茶醬，只要把家傳配方顧好，生意就能長久；可惜環科身處的科技產業，市場瞬息萬變。他認為，「坐什麼樣的位子，就要扛什麼樣的責任。」一語道盡二代接班的壓力，而歐仁傑已做好承擔的準備。