真性情創投教父 王伯元勤寫作、生日宴變個人演唱會

在產業界和金融圈享有盛名的創投教父、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元，近年來勤於寫作，時有文章見報，或論時政、或談經貿，編撰成書已達5冊，內容充滿對土地人情的儒商情懷，每一本都是王伯元投入產業數十年的心血結晶。

王伯元是昔日受「台灣科技教父」李國鼎感召自美返台的「海歸派」，祖籍蘇州的他不諳台語，深感溝通受限，高人指點「學台語的捷徑就是唱台語歌」，自此開啟他的唱歌魂。

他更愛上台語歌特有的細膩尾韻，不僅自費灌錄歌曲CD贈送親友，更把80歲生日壽宴變成個人演唱會，台積電創辦人張忠謀與鴻海創辦人郭台銘夫婦都是座上嘉賓，聆聽他在台上唱好唱滿兩小時，搏得滿堂喝采。

王伯元喜歡旅遊，但不嚮往大山大水的自然景觀。他回憶在美國念大學時，和朋友從東岸一路開車西行，好不容易抵達大峽谷，才待10分鐘就開始覺得無聊；但他對於具有人文歷史底蘊的勝地則特別喜好，儘管多次往訪依然有滋有味。

他指出，日本京都的櫻花和楓葉，襯著當地廟宇和古剎的風姿，文化烘托下自然景觀的深度之美，值得再三探訪回味；如蘇州的園林，四時流轉、晴雨變化，光影花木之間，步步都有不同心境。

王伯元喜愛閱讀，朋友皆知他飽覽群書，尤其是歷史。他最愛三國志，每每以其中典故對照古今，十分享受「以古為鏡可以知興替」的讀史趣味。

他近年來閱讀範圍更延伸到醫療領域，年過八旬仍神采奕奕的王伯元，熟知自己所服用的每個藥物和做的每項身體檢查，他用功勤查資料和醫生討論，力行「以積極態度照顧好健康，是對自己真正的負責。」

人緣極好的王伯元，是朋友眼中的美食通。已故的好友辜成允昔日一同穿梭在晴光市場尋訪小攤，他至今仍回味不已。他吃美食不追求名氣和價位，「好吃」是最大重點，友人曾見他站在年貨大街手持串燒，吃得不亦樂乎，真性情可見一斑。