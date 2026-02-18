台灣國碼域名逾5萬筆中文註冊 打狗餅、通水管入列

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）針對台灣國碼域名自2003年開放中文註冊以來，累計逾5萬多筆註冊量；有業者將販售的食品搶先申請，如「肉圓.tw」、「打狗餅.tw」，也有業者鎖定民生服務，選用「通水管.tw」，另有民眾直接以名字或暱稱註冊，強化個人品牌記憶點。

網域名稱如同網路世界中的門牌，具有唯一性，輸入域名時會導引對應到網站的IP位址。TWNIC自2003年起，針對結尾為「.tw」的台灣國碼域名開放中文註冊，2010年再開放「.台灣」中文註冊，目前註冊量已超過5萬4000筆。

TWNIC執行長余若凡說明，中文域名能讓使用者直接理解意義，也方便記憶。她以銀行業為例，多數域名為英文，民眾即便常使用相關服務，也未必能記得該銀行的英文名稱，若是中文域名就能立刻明白。此外，部分台灣用語難用英文精準翻譯，中文則一目了然，如米苔目等在地食物。

余若凡指出，中文域名也在打詐與防詐方面發揮作用，對多數台灣民眾而言，英文域名較不直觀，詐騙網站若以相似拼字偽冒，往往不易辨識；使用中文域名，讓民眾較容易察覺差異，可降低偽冒網站混淆的機率。

觀察中文域名註冊類型，余若凡說，可大致分為品牌、商品、民生服務與個人需求等4大類。在品牌方面，她舉例，雄獅文具的英文名稱為SIMBALION，可能民眾較不熟悉，因此企業將品牌名稱搶先註冊，如「雄獅.tw」、「雄獅文具.台灣」等，能更有效連結品牌。

在商品類中，余若凡指出，多數為餐飲業，透過中文域名可直接傳達在地特色，如「肉圓.tw」、「打狗餅.tw」、「蒜頭餅.tw」、「米苔目.tw」與「鹿港肉包.tw」。民生服務方面，有業者選用「通水管.tw」、「鐵門修理.tw」，以提升目標客群記憶度。

在個人需求上，余若凡提到，自推行中文域名以來，房仲業務人員一直是穩定的註冊來源，常以姓名或暱稱註冊，顯見對於其業務推廣有顯著助益。

另一方面，TWNIC自2024年11月起針對台灣國碼域名開放一字元中文域名註冊，開放1年已累計超過750筆註冊量。余若凡說明，這類域名多用於展現個性，如「瘋.tw」、「冏.tw」、「蛤.tw」；有些反映個人喜好，如「貓.tw」、「龜.tw」。企業或團隊也可選擇簡潔域名，如花藝公司使用「花.tw」、地震速報團隊選用「震.tw」。

余若凡強調，隨著數位生活普及，中文域名的重要性將持續提升，不僅方便記憶、更精準傳達意涵，也有助於打造更友善與安全的網路環境。