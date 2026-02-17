一表看懂北市五大廟宇周邊房價 這裡最多人買

許多人會在農曆新年期間到廟宇走春拜拜，祈求新的一年平安順利。而台北市廟宇眾多，不乏歷史悠久的知名廟宇，其中又以「行天宮」、「松山慈祐宮」、「龍山寺」、「霞海城隍廟」和「大龍峒保安宮」這五大廟宇名聞遐邇、香客鼎盛。

永慶房產集團盤點2025年台北市著名五大廟宇周遭房市價量表現，其中「松山慈祐宮」周邊住宅房價平均最高，「行天宮」周邊住宅交易最熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「松山慈祐宮」坐落於松山區，區域內百貨、市場、公園綠地都相當豐富，交通也非常便利，區內捷運有文湖線、松山新店線雙路線，而「松山慈祐宮」鄰近饒河夜市、五分埔商圈，周遭生活機能完整，又比鄰台鐵松山車站與捷運松山站，交通便利。2025年周邊住宅交易累計112戶，平均單價82萬元居五大廟宇之冠。

陳金萍進一步指出，台北五大廟宇去年周邊住宅交易最熱絡的「行天宮」位於台北市中山區的核心地段，周邊商辦大樓林立，鄰近捷運行天宮站，交通便利、生活機能完善，再加上第一殯儀館遷移，原址未來都市發展有望為周遭房市帶來開發利益。

2025年「行天宮」周邊交易量166戶排名第一，住宅每坪成交均價約76.2萬元，屋齡平均39.7年也是台北市五大廟宇中住宅交易屋齡最高者。

位於台北西區門戶的萬華區與大同區，是台北市開發較早的區域，其中「艋舺龍山寺」與「大龍峒保安宮」被登錄為國定古蹟，顯示其歷史悠久、源遠流長。

陳金萍表示，台北市萬華區與大同區住宅屋齡普遍較高，住宅房價在台北市相對親民，尤其是萬華區住宅房價長期是台北市房價的凹陷區。知名的「艋舺龍山寺」坐落在萬華區的交通樞紐，步行就能到達捷運龍山寺站與台鐵萬華車站，公車路線也相當便利。

除了交通便利外，「艋舺龍山寺」周邊有傳統和現代交集的新富市場，廣州街觀光夜市、西昌街觀光夜市、梧州街觀光夜市、華西街觀光夜市也在不遠處，生活機能相當完整，2025年住宅交易累計141戶排名第二，每坪成交均價約66萬元也是台北五大廟宇周邊住宅中房價最親民。

此外，「艋舺龍山寺」周邊還有不少改建後的屋齡較新的中古社區，去年住宅交易平均屋齡大約26.3年，也形成五大廟宇中，「艋舺龍山寺」周邊房價高於行政區房價的現象。

而大同區的「霞海城隍廟」和「大龍峒保安宮」，近年來隨著社區的活化和再發展，為大同區帶來更多文創風景。

陳金萍補充，例如「霞海城隍廟」周遭的大稻埕街區充滿文創商店、傳統美食，已成為民眾假日休憩的造訪之地。

而熱鬧的迪化街和永樂市場迄今仍是民眾辦年貨、選購布匹的首選之處，2025年周邊住宅平均單價74萬元。而「大龍峒保安宮」周遭更是人文薈萃，除了鄰近台北孔廟，每年度舉辦的「保生文化祭」更是台北市珍貴的無形文化資產，2025年周邊住宅每坪成交均價約67.4萬元。