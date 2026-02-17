林宅血案再成關注 賈永婕：重新補修台灣歷史學分

電影「世紀血案」爭議讓林宅血案再度受關注，台北101董事長賈永婕近期發文提到走訪義光教會以及與監察委員田秋堇通話。賈永婕今天受訪表示，曾經可能沒花那麼多心思了解，剛好電影事件有了契機，認真閱讀資料，「重新補修我的台灣歷史學分」。

賈永婕今天上午在台北101購物中心信義廣場打鼓賀新春，並在開館後全館巡遊，沿路發送限量福氣紅包袋。

賈永婕近日在臉書分享走訪義光教會，並提到小年夜晚與田秋堇講了30多分鐘的電話，轉述田秋堇事隔多年願意再次站出來、面對痛心悲劇，是為了讓社會大眾更了解當年事件。

賈永婕今天接受媒體採訪時表示，這是發生在台灣土地上的事情，也是重要歷史事件，曾經可能真的沒花那麼多心思認真了解，剛好因電影事件有了契機，很多朋友也寄來人權之路的書，認真讀相關資料，「重新補修我的台灣歷史學分」。

賈永婕也談到跟田秋堇通話契機，5年前田秋堇就想聯繫她，但可能緣分還沒到，後來當初那封沒傳出的訊息傳到手中，她這次主動聯繫田秋堇。田秋堇提到先前接受採訪，一講就講了2小時，自己也嚇到，採訪出來後，賈永婕立刻臉書轉發內容，田秋堇隔日獲知引發迴響，非常感動。

至於為何發文提到林義雄是無私的犧牲者，賈永婕表示，希望外界不要認為發生這樣事件是理所當然的，或是認為是有人自找的。

媒體關注是否發文讓先生不開心，賈永婕解釋，外界有點誤會，先生也是她的民主啟蒙者，只是自己有點執念，一旦開關打開後，先生擔心她一直發言、很可能講錯話，因此多次提醒臉書發文用字要字斟句酌，「先生只是擔心，不是反對發文內容。」

至於發臉書評價歷史事件是否擔心引來外界批評，她表示，雖身為公眾人物，但對她而言，臉書是心情分享、呈現真實的反應，不害怕外界的聲音，如果害怕就不會發文了。

被問到是否可能出來參選，賈永婕再次強調，不會參與選戰，一來真的沒興趣，二來也非自身強項。

外界關注大年初一百貨人潮，賈永婕說，如果從門口等待人潮相比，今年大概有去年2倍多，很感謝有民眾很早就來排隊，今年以來業績非常好、約2位數成長，讓人振奮，團隊也會繼續努力。