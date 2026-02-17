全國唯一 柴犬「來財」這家彩券行連2年開出新春頭獎

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市大發財彩券行連續2年在新春開出大樂透頭獎，老闆說應該是柴犬「來財」，今天上午也有客人帶柴犬來買刮刮樂。記者陳雅玲／攝影
大樂透春節期間連開20天，昨天進入第5天，1注獨得1.09億元，由雲林縣斗六市的「大發財電腦彩券行｣開出，該彩券行2025年2月18日曾經開出1億元的大樂透頭獎，連續2年新春開出大樂透頭獎，曾姓業者表示，都是因為柴犬「來財」、「旺旺」。

16日大樂透獎號為11、16、18、27、38、46，特別號43，頭獎1注獨得1.09億元，由雲林縣斗六市的「大發財電腦彩券行｣開出，今天一早彩券行門口就被想沾沾喜氣的民眾擠爆。

大發財電腦彩券行曾開出多次大獎，2025年2月18日開出1億元的大樂透頭獎，今年除夕再度開出億元頭獎，曾姓老闆說，這是全國唯一紀錄。

曾姓老闆說，應與柴犬帶「財」有關，去年新春期間很多客人帶柴犬到店裡，今年也是，「看到十幾隻柴犬」，既「來財」又「旺旺」，今早也有客人帶柴犬來買刮刮樂，希望能再開出大獎。

這家彩券行2025年2月18日曾經開出1億元的大樂透頭獎，今晚再度獲得財神爺的青睞開出億元頭獎。

雲林縣斗六市大發財彩券行連續2年在新春開出大樂透頭獎，老闆說應該是柴犬「來財」。記者陳雅玲／攝影
