新年走春 北市五大廟這裡一年成交166戶房市最旺

許多人會在農曆新年期間到廟宇走春拜拜，祈求新的一年平安順利。永慶房產集團盤點2025年台北市著名五大廟宇周遭房市價量表現，其中「松山慈祐宮」周邊住宅房價平均最高，「行天宮」周邊住宅交易最熱絡。

五大知名廟宇是「行天宮」、「松山慈祐宮」、「龍山寺」、「霞海城隍廟」和「大龍峒保安宮」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年周邊住宅交易最熱絡的「行天宮」位於台北市中山區的核心地段，周邊商辦大樓林立，鄰近捷運行天宮站，交通便利、生活機能完善。

加上第一殯儀館遷移，原址未來都市發展有望為周遭房市帶來開發利益，2025年交易量166戶排名第一，住宅平均房價約76.2萬元，屋齡平均39.7年也是台北五大廟宇中住宅交易屋齡最高者。

「松山慈祐宮」坐落於松山區，區域內百貨、市場、公園綠地都相當豐富，交通也非常便利，區內捷運有文湖線、松山新店線雙路線。

「松山慈祐宮」鄰近饒河夜市、五分埔商圈，周遭生活機能完整，又比鄰台鐵松山車站與捷運松山站，交通便利。2025年周邊住宅交易累計112戶，平均單價82萬元居五大廟宇之冠。

「艋舺龍山寺」與「大龍峒保安宮」位於台北西區門戶的萬華區與大同區，是台北市開發較早的區域。

陳金萍表示，台北市萬華區與大同區住宅屋齡普遍較高，住宅房價在台北市相對親民，尤其是萬華區住宅房價長期是台北市房價的凹陷區。

「艋舺龍山寺」坐落在萬華區，步行就能到達捷運龍山寺站與台鐵萬華車站，周邊有傳統和現代交集的新富市場，廣州街觀光夜市、西昌街觀光夜市、梧州街觀光夜市、華西街觀光夜市也在不遠處，生活機能相當完整。

2025年住宅交易累計141戶排名第二，平均單價66萬元也是台北五大廟宇周邊住宅中房價最親民，「艋舺龍山寺」周邊還有不少改建後的屋齡較新的中古社區，去年住宅交易平均屋齡大約26.3年，也形成五大廟宇中，「艋舺龍山寺」周邊房價高於行政區房價的現象。

大同區的「霞海城隍廟」和「大龍峒保安宮」，近年來隨著社區的活化和再發展，為大同區帶來更多文創風景。「霞海城隍廟」周遭的大稻埕街區充滿文創商店、傳統美食，已成為民眾假日休憩的造訪之地。熱鬧的迪化街和永樂市場迄今仍是民眾辦年貨首選之處，2025年周邊住宅平均單價74萬元。