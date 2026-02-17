國家檔案館用文創包裝歷史記憶 年輕人也買單

由廣大綠地圍繞，一幢紅色漸層烤漆玻璃帷幕，搭配俐落線條的嶄新建築，矗立在新北市林口區，這座正式開幕不到3個月的國家檔案館，已經躍升為北部最熱門打卡景點。不僅建築蘊含歷史記憶，以文創包裝時代印記的「特急密」封箱膠帶，或是以「解嚴令」概念設計的檔案袋，年輕人十分買單，高喊「買了捨不得用」。

國內首座國家檔案館座落於新北市林口區，於2025年9月2日起試營運，11月22日正式開幕。廣闊林蔭搭配獨特的建築設計美學，展覽也充滿巧思，帶來視覺與知識的雙重饗宴，試營運首月就有超過10萬人次入館參觀。

特別的是，國家檔案館以生動有趣的方式呈現歷史，就連沉重的戒嚴時期過往，也能搖身一變，成為特色文創商品。

國發會檔案局盤點文創商品銷售排名，前幾名多為結合國家檔案館意象、單價較低的鏡面吊飾、明信片、建築造型磁鐵，但象徵台灣從威權走向民主的創意商品，如「特急密封箱膠帶」、「泰維克檔案袋」，都曾擠進單月熱銷前3名。

「特急密封箱膠帶」上印有鮮紅色「特急密」字樣， 過去蓋有「特急密」印章代表機密文件。檔案局也分享民國54年一份外交部提供的檔案文件，當年政府對台灣獨立運動的重要推動者彭明敏受邀赴美研究一事蓋上「特急密」，後來註銷機密等級才解密。

檔案局指出，戒嚴時期，倡議的言論像被封箱膠帶禁錮，人身自由也被緊緊束縛，但隨著社會邁向民主，檔案不再是不能說的秘密。

「泰維克檔案袋」則選用泰維克材質，除了外觀仿紙、觸感輕盈，符合年輕族群對文創商品質感的期待，更重要的是，它具備抗撕、防水、可洗滌、可摺疊的特性。

檔案局說明，材質特性正好呼應「解嚴令」檔案象徵意涵，歷經長時間的限制，台灣社會逐漸形成韌性，塵封的檔案被一一打開，台灣社會得以重新理解過往並出發。

另外，「轉動禁歌卡帶鉛筆組」的設計令人會心一笑。轉動禁歌卡帶鉛筆組選用六角鉛筆，搭配特展主視覺選色與印製在筆桿上的手寫字體，將大家帶入禁歌年代，同時讓年輕世代體驗旋轉卡帶的樂趣。

檔案局指出，這組商品的發想，是因為很多人不知道國家檔案典藏數量中，紙質類檔案最大類，占居第2的正是錄影音帶類檔案。

觀察館內商品展售與顧客購買情形，檔案局發現這些具有記憶厚度的文創品展現強大的跨世代吸引力，顧客群包含重視創意的年輕族群，也有親子家庭，家長希望透過這些商品引導孩子認識歷史；此外，對文史感興趣的專業人士與國際訪客，也會購買作為紀念品或伴手禮。

文創商店店長透露，主要客群落在25至40歲的女性族群，且有不少消費者回饋想進一步了解設計背後的原因與想法。

檔案局表示，曾有顧客在社群媒體分享，館內商品徹底翻轉政府檔案生硬、枯燥的既定印象，「買了捨不得用」。

檔案局指出，這些商品不僅外型美觀，更因承載厚實的故事性，顯得獨一無二；國家檔案不只是歷史紀錄，更承載台灣民眾共同的生活記憶。未來將持續透過文創轉譯，把靜態內容重新詮釋為兼具美學、創意與實用性的設計，讓民眾對商品驚艷之餘，更有跨越時空的共鳴。