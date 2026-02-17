快訊

海天一色的航行安全學 陽明董事長3本書守護船員

中央社／ 台北17日電
陽明海運董事長蔡豐明。聯合報系資料照
陽明海運董事長蔡豐明。聯合報系資料照

一趟航程動輒2、3個月，窗外只有海天一色，對海運船員而言，海上生活不只是技術考驗，更是心理與團隊合作的長跑。學者出身的陽明海運董事長蔡豐明親自為旗下船員挑選3本書，陪伴他們度過漫長航程，也揭示從心靈到習慣的航行安全學。

蔡豐明原任國立台灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任，2024年以運輸與物流研究專業獲延攬出任陽明董事長，成為陽明史上最年輕的掌舵者。從學術走進產業第一線，他依舊保有學者的閱讀習慣，也相當重視船員的身心靈平衡。

陽明海運船員航程長短，隨航線而異。亞洲區內約1週至3週即可返台，美西線需35天至50天，美東線更長，亞歐主線往返時間甚至達70天至90天。長時間離家、封閉空間、跨文化團隊與高度安全壓力，是海員日常的一部分。

「在海上的每一天，其實都充滿挑戰。」蔡豐明說，船員的專業不只來自操作與經驗，更來自心理強度、協作能力與持續自我要求。因此，他以「對海員有幫助」的角度出發，推薦3本書，分別從心境調適、領導溝通與習慣養成切入。

第1本是「海上心靈：長航生活的心理調適」。蔡豐明指出，外界往往低估海上工作的心理壓力，長期遠離家人、作息不規律、突發狀況，都可能讓人累積焦慮與倦怠。這本書以貼近海員生活的方式，呈現船上情緒樣貌，並提供具體可行的調適方法。

書中提到的情緒覺察、深呼吸練習、與信任同伴交流、用簡單紀錄整理思緒等工具，都能在船上隨時運用。他強調，心情穩定、身心健康，不只是個人幸福，更是航行安全的一環，「照顧好自己，就是在保護整艘船」。

第2本是「船長的領導力：航海管理與團隊協作」，談的是團隊。蔡豐明表示，船舶運作是一個高風險的團隊任務，任何誤解或沉默，都可能放大成風險。

書中從船長實務經驗出發，談透明溝通、緊急指令、跨文化差異與船橋文化，讓每名船員理解，領導不只是船長的責任，而是每名海員「在自己的位置上做對事情、願意溝通、願意合作」的綜合成果。

第3本是「原子習慣：細微改變帶來巨大成就」，則將焦點放在日常。蔡豐明認為，長航生活節奏固定、干擾少，反而是培養好習慣的理想環境。「每天1%的小進步，會累積成巨大的成果」。

他舉例，值班前的自我與設備檢查、每天10分鐘學習語言或專業知識、簡單伸展運動，或為每一航次設定一個小目標，都是海員可實踐的習慣。

蔡豐明總結，這3本書分別指向心靈穩定、團隊信任與自我成長，看似獨立，實則緊密相連，最終都回到「航行安全」這件事。海上的每一個決定、每一次交接、每一名船員的精神狀態，都是安全的一部分。

他期盼，船員在精進專業之餘，也能照顧好自己的心，強化團隊力量，讓船安、貨安、人安。

