巨大創辦人劉金標辭世 自行車教父寫兩輪傳奇

台灣自行車王國的地位無人能否認，而劉金標是台灣兩輪傳奇的重要幕後推手之一更無庸置疑。劉金標在全世界騎著台灣自行車，並把自行車帶向全世界。

劉金標1972年創立巨大機械（9921），1981年創立捷安特品牌，1970年代初期，他四處拜訪零件供應商，以日本國家標準JIS為基準，說服更改規格，提升品質，2000年初結合台灣自行車產業，成立自行車聯盟A-TEAM，帶動產業集體升級。幾年後，劉金標積極推廣自行車旅遊，掀起全台自行車環島熱。2009年，在反對聲浪中，致力推廣微笑單車，劉金標兩度自行車環台，並在80歲時成功環台，劉金標一路騎著台灣自行車，不斷締造世界第一的紀錄。

巨大在成立初期，雖有自創品牌的想法，但卻沒有積極經營自有品牌與國際化。直到最大客戶美國品牌「SCHWINN」於1986年到中國大陸設廠。這對巨大來說，是一個重要的轉折。

由於巨大當時對SCHWINN這個單一客戶依存度高達75%，巨大立即感受到抽單危機感。面對強大的衝擊，劉金標下定決心走向自有品牌與國際化之路。

1986年，巨大鎖定荷蘭，以GIANT品牌行銷，並在1986至1991年，於全球主要地區，透過設立銷售公司建立通路，因為品質好，且技術、價格都具競爭力，因此成功在各個市場突圍。

劉金標認為推自有品牌是一條不歸路，需要大量人才、不斷的投注品牌形象，「不成功只能成仁」。巨大從歐洲設總部開始打品牌、擴展市場，接下來再打進英、法、義大利，後來跨到全世界。

1990年代之後，巨大不落人後，為保持競爭優勢，於1992至1993 年間到中國大陸設立兩座製造廠，1997年又設立1座鋁材料廠；並於1996年於荷蘭設立歐洲製造廠，將製造、研發的觸角延伸至中國大陸與歐洲等地。

依據劉金標的想法，巨大是全球自行車業唯一包含整個價值鏈的企業，從產品研發、採購、生產、製造、行銷、銷售、服務皆有效掌握。多年之後，巨大集團已經印證當時劉金標的想法。自行車與生活結合，與時俱進，讓未來決定現在的發展，更多元的應用，更貼近生活，這也是巨大持續維持競爭力的重要關鍵。