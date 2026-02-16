將品牌推向世界！「讓未來決定現在」哲學 劉金標造就捷安特與YouBike

自行車廠巨大集團創辦人劉金標今天凌晨辭世，享耆壽93歲。劉金標「讓未來決定現在」的管理哲學將捷安特品牌推向世界，在國際舞台發光發熱；與台北市合推YouBike更成為全球周轉率最高的自行車系統，成為他一生最有意義的事。

劉金標1934年出生於台中沙鹿，年輕時曾做過包括木材生意、開過貨運行、養過鰻魚等多種工作。1972年在台中大甲創辦巨大機械公司，創業初期苦不堪言，公司前3年沒有1張訂單、連續4年虧損，苦撐下來後，成功將當時製造品質良劣不齊的台灣自行車工業，做到國際水準，並打下全球最大自行車廠基業。

劉金標的獨到之處，在於別人還在搶做內銷生意，他已著眼國際市場；但由於每家零件廠規格不一，為了能做出外國客戶所要求的品質，劉金標當年吃足苦頭，像苦行僧般逐一說服每家廠商統一標準。

1980年，巨大已成為台灣第一大自行車製造商，但靠著品牌廠訂單並非長久之計。在「讓未來決定現在」的哲學下，劉金標做出重大決策，1981年創立自有品牌「捷安特」（GIANT），推出新台幣上萬元的自行車，全球因此知道「台灣也有做高級車的本事」，打響「台灣製造」（MIT）名號。

「一時風駛，一時船」，劉金標認為，在大海中航行有風張帆讓船加速，無風就搖槳前進，要看情勢辦事、與時俱進，不能拿昨天的思維想要解決今天和明天的問題，而這也就是「讓未來決定現在」的經營哲學。

劉金標曾說，「我們做事情不能用現在來考慮未來的事情，因為現在是未來的過去，怎麼能拿過去來做決定，策略一定要跟未來連結在一起」。

然而，困境不只一個。1980年代，台灣自行車協力廠啟動一波外移中國大陸潮，劉金標不甘心只跟著出走，決定帶頭調整方向轉做高價產品；儘管當年有許多人難以想像一台自行車要價上萬元，但劉金標首創研發全球第一輛碳纖維材質自行車，藉以取代過去笨重的鋼材車架開創全新市場。

面對台灣自行車外移大陸、越南，產業出現空洞化危機，劉金標2002年帶頭成立A-Team（台灣自行車協進會），他不把台灣同行視為競爭者，而是結盟自行車產業在台灣扎根、升級，成功站穩世界腳步並成為全球自行車的規範制訂者，再一次化危機為轉機。

對照劉金標曾說，「快熱、快冷，快臭酸；無燒、無冷，卡久長」，暴衝式的成長，很難不會有泡沫化的危機，走自己的路、穩健成長，才是「標哥」經營哲學。

在服務經濟盛行時代，如何賦予單車新價值成為新挑戰。劉金標領導的巨大集團攜手台北市推動「YouBike微笑單車」，響應全球節能減碳的風潮，也為台北創造全新觀光價值；而台灣自行車產業的優厚條件是成就YouBike關鍵，用戶數與使用率皆逐年上升，創下全球最高周轉率，更吸引許多國家來台取經。

2016年，劉金標宣布退休，由劉金標外甥女杜綉珍擔任董事長，並由劉金標的獨子劉湧昌接任執行長。直到2024年12月，巨大集團董事長杜綉珍退休卸任職務，董事會推舉執行長劉湧昌擔任董事長，執行長一職則由劉金標之女、品牌長劉素娟升任。巨大表示，杜綉珍退休後，仍擔任巨大集團董事。

劉家兄妹掌舵巨大集團，將延續父親劉金標的經營理念。而劉湧昌早在1990年就加入巨大集團，於1992年派任中國大陸帶領團隊成功將捷安特（GIANT）打造成自行車第一品牌，為中國自行車騎行文化升級奠定基礎。

劉湧昌於1998年回到集團總部，負責全球自有品牌的業務暨開發。2002年起擔任捷安特台灣總經理，啟動通路變革、強化消費者騎乘體驗，並推動台灣成為自行車騎乘天堂。

2017年劉湧昌接任執行長後，主要負責巨大集團全球銷售與經營發展，長年深耕自行車產業。近年劉湧昌籌組自行車永續發展聯盟（BAS），對全球自行車產業ESG的倡議與推動不遺餘力，延續創辦人劉金標對台灣自行車產業的熱情。