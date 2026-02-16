巨大創辦人劉金標辭世 鄭照新：沒「標哥」就沒現在的ubike
巨大集團創辦人劉金標今天辭世，享耆壽93歲。台中市副市長鄭照新今發文表示，十多年前還沒有人知道什麼是共享單車，沒有「標哥」的遠見與推動，就沒有現在的ubike，他開創了健康的接駁網路，更啟發了一種幸福的城市生活。
鄭照新表示，台中自行車產業的巨擘劉金標「標哥」，您的離去令我們不捨。還記得十多年前，在訪談節目上與您同台，那時還沒有人知道什麼是共享單車，聆聽您侃侃而談歐洲經驗與台灣壯志，聆聽您騎車恢復身體健康的傳奇。
鄭照新說，沒有您的遠見與推動，就沒有現在的ubike，您開創了健康的接駁網路，更啟發了一種幸福的城市生活。「蛇年除夕，我致上最高的敬意，以與您在同一個城市生活為榮」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。