巨大創辦人劉金標辭世 鄭照新：沒「標哥」就沒現在的ubike

巨大集團創辦人劉金標今天辭世，享耆壽93歲。台中市副市長鄭照新今發文表示，十多年前還沒有人知道什麼是共享單車，沒有「標哥」的遠見與推動，就沒有現在的ubike，他開創了健康的接駁網路，更啟發了一種幸福的城市生活。

鄭照新表示，台中自行車產業的巨擘劉金標「標哥」，您的離去令我們不捨。還記得十多年前，在訪談節目上與您同台，那時還沒有人知道什麼是共享單車，聆聽您侃侃而談歐洲經驗與台灣壯志，聆聽您騎車恢復身體健康的傳奇。

鄭照新說，沒有您的遠見與推動，就沒有現在的ubike，您開創了健康的接駁網路，更啟發了一種幸福的城市生活。「蛇年除夕，我致上最高的敬意，以與您在同一個城市生活為榮」。