自行車教父劉金標辭世 車友湧入巨大粉專追悼：改變世界的巨人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。聯合報系資料照 記者宋健生/攝影
巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。聯合報系資料照 記者宋健生/攝影

巨大集團今天發布公告，創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲，相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。劉金標一生投入自行車產業，讓台灣自行車產業被世界看見。是車友眼中的「標哥」、「自行車傳教士」。網友紛紛湧入巨大集團的官方臉書悼念。

網友湧入Giant Group臉書粉專留言，「感謝標哥。我們會繼續騎車，繼續熱愛Youbike！感謝您為台灣創造了許多奇蹟。永遠難忘」、「R.I.P, 台灣的驕傲」、「謝謝您帶領台灣自行車產業往前邁進」、「享受ubike的便利，心懷感激，願您安息」、「我們偉大的巨大創辦人，單車界的巨人，King是我在單車行業50年來，最尊敬最崇拜的巨人」、「陪伴我們長大的捷安特，在國外因為能看到Giant，感到光榮」、「感謝標哥為台灣自行車貢獻的一切」、「謝謝創辦人巨大的貢獻和熱忱，深深地影響著我們後輩，工作上以身作則，兢兢業業，時刻提點，有機會跟您共事，真的很幸福」、「改變世界的巨人」。

巨大集團表示，適逢新春時節，「我們依其一貫低調的心意，審慎向外界說明這個消息。相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。謹此向所有關心巨大集團的朋友致意，並感謝大家的理解與陪伴」。

巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。圖／取自巨大集團官網
巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。圖／取自巨大集團官網

巨大 自行車 巨人 劉金標

相關新聞

自行車教父劉金標辭世 車友湧入巨大粉專追悼：改變世界的巨人

巨大集團今天發布公告，創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲，相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。劉...

巨大創辦人劉金標辭世 鄭照新：沒「標哥」就沒現在的ubike

巨大集團創辦人劉金標今天辭世，享耆壽93歲。台中市副市長鄭照新今發文表示，十多年前還沒有人知道什麼是共享單車，沒有「標哥...

自行車教父劉金標辭世 巨大：他讓台灣自行車產業被真正看見

巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。巨大集團今天發布公告證實，公告指出，相關後續安排將依家屬意願規劃，並...

自行車教父劉金標 騎著台灣自行車走向全世界

台灣自行車王國的地位無人能否認，而劉金標是台灣兩輪傳奇的重要幕後推手之一更無庸置疑。劉金標在全世界騎著台灣自行車，並把自...

巨大創辦人劉金標辭世 洪孟楷憶「標哥」這句話：讓更多人看見台灣

巨大（9921）集團創辦人劉金標16日辭世，享耆壽93歲。立委洪孟楷今發文表示，追憶劉金標創辦人，除夕看到劉金標創辦人辭...

燒垃圾兼發電！台南城西焚化廠更新爐點火 一年發電2.6億度

欣陸（3703）投控表示，旗下欣達環工投資興建的台南市城西垃圾焚化廠更新爐，近日舉行點火儀式，正式邁入試運轉階段，全量運...

