自行車教父劉金標辭世 車友湧入巨大粉專追悼：改變世界的巨人

巨大集團今天發布公告，創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲，相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。劉金標一生投入自行車產業，讓台灣自行車產業被世界看見。是車友眼中的「標哥」、「自行車傳教士」。網友紛紛湧入巨大集團的官方臉書悼念。

網友湧入Giant Group臉書粉專留言，「感謝標哥。我們會繼續騎車，繼續熱愛Youbike！感謝您為台灣創造了許多奇蹟。永遠難忘」、「R.I.P, 台灣的驕傲」、「謝謝您帶領台灣自行車產業往前邁進」、「享受ubike的便利，心懷感激，願您安息」、「我們偉大的巨大創辦人，單車界的巨人，King是我在單車行業50年來，最尊敬最崇拜的巨人」、「陪伴我們長大的捷安特，在國外因為能看到Giant，感到光榮」、「感謝標哥為台灣自行車貢獻的一切」、「謝謝創辦人巨大的貢獻和熱忱，深深地影響著我們後輩，工作上以身作則，兢兢業業，時刻提點，有機會跟您共事，真的很幸福」、「改變世界的巨人」。