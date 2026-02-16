快訊

巨大創辦人劉金標辭世 洪孟楷憶「標哥」這句話：讓更多人看見台灣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。圖／取自巨大集團官網
巨大（9921）集團創辦人劉金標16日辭世，享耆壽93歲。立委洪孟楷今發文表示，追憶劉金標創辦人，除夕看到劉金標創辦人辭世的消息，心中萬分不捨。願標哥一路好走，家屬節哀保重。「相信他正騎著單車，在更遼闊的天地自在遨遊，這是他一生熱愛的自行車文化」。

洪孟楷表示，12年前，他有幸在時任行政院長江宜樺辦公室服務，當時台灣已掀起自行車環島風潮，而把這股風氣推向高峰、讓產業與文化更加完整的人，標哥絕對是最大推手之一，因為規畫自行車相關行程，與巨大公司（GIANT）多次開會；也曾陪同江宜樺前往拜訪，標哥親自接待，從製造實力、技術優勢到全球專利，如數家珍，娓娓道來，對台灣自行車產業的底氣與遠見，令人印象深刻。

洪孟楷說，他始終記得，劉金標堅定地說，「台灣的自行車產業不會輸給任何國家」。那份自信、雄心萬丈；談市場、談品質、談品牌，更談生活態度—讓更多人透過騎車看見台灣、感受運動的力量與樂活的價值。炯炯有神的眼神、鏗鏘有力的語氣、長年騎車的體態，歲月他身上彷彿停格。今天，願標哥離苦得樂，一路好走；也期盼這份堅持、創新與拚搏的精神，繼續在台灣土地上流傳發揚。

