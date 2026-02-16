自行車教父劉金標 騎著台灣自行車走向全世界

台灣自行車王國的地位無人能否認，而劉金標是台灣兩輪傳奇的重要幕後推手之一更無庸置疑。劉金標在全世界騎著台灣自行車，並把自行車帶向全世界。

劉金標1972年創立巨大機械（9921），1981年創立捷安特品牌，1970年代初期，他四處拜訪零件供應商，以日本國家標準JIS為基準，說服更改規格，提升品質，2000年初結合台灣自行車產業，成立自行車聯盟A-TEAM，帶動產業集體升級。幾年後，劉金標積極推廣自行車旅遊，掀起全台自行車環島熱。2009年，在反對聲浪中，致力推廣微笑單車，劉金標兩度自行車環台，並在80歲時成功環台，劉金標一路騎著台灣自行車，不斷締造世界第一的紀錄。

巨大在1972年成立時，僅是國外自行車品牌的代工廠，早期為百分之百外銷導向之OEM自行車專業製造廠，從代工業務中厚植製造和技術能力。劉金標當時認為，做OEM要看客戶臉色，命運不能掌握在自己手上，而且就算產品做得好，也聽不到消費者的掌聲，發展品牌是企業永續經營的成功之路。

後來巨大和客戶商量一起推出GIANT這個品牌，獲得支持，但等到巨大開始推動、設計和生產，卻發現客戶直接到中國大陸投資，不願意和巨大一起發展品牌，最後巨大只能靠著決心自己推品牌。

事實上，代工轉型品牌，客戶抽單的壓力可想而知，巨大同樣面對不穩定訂單與抽單，風險相當大，當時，因為代工製造的利潤相當不錯，加上怕得罪客戶，巨大1981年創設品牌「GIANT捷安特」時，僅鎖定台灣市場，另一方面也兼顧代工業務，但鎖定台灣推品牌，卻沒想到這個策略一戰成名，更讓巨大邁向台灣自行車第1知名品牌。

巨大在成立初期，雖有自創品牌的想法，但卻沒有積極經營自有品牌與國際化。直到最大客戶美國品牌「SCHWINN」於1986年到中國大陸設廠。這對巨大來說，是一個重要的轉折。

由於巨大當時對SCHWINN這個單一客戶依存度高達75%，巨大立即感受到抽單危機感。面對強大的衝擊，劉金標下定決心走向自有品牌與國際化之路，加快自創品牌的全球布局。

巨大老員工回憶，當時發走向國際化，時間壓力非常大，在自創品牌的發展過程中，因為SCHWINN已在大陸設廠，且5年 (1986至1991年)內，因為大客戶自己有廠，估計訂單會逐年遞減至零，因此巨大不得不積極拓展國際市場。

1986年，巨大鎖定荷蘭，以GIANT品牌行銷，並在1986至1991年，於全球主要地區，透過設立銷售公司建立通路，因為品質好，且技術、價格都具競爭力，因此成功在各個市場突圍。

劉金標認為推自有品牌是一條不歸路，需要大量人才、不斷的投注品牌形象，「不成功只能成仁」。巨大從歐洲設總部開始打品牌、擴展市場，接下來再打進英、法、義大利，後來跨到全世界，所以，捷安特是從歐洲開始攻城掠地。

1990年代之後，巨大不落人後，為保持競爭優勢，於1992至1993 年間到中國大陸設立兩座製造廠，1997年又設立1座鋁材料廠；並於1996年於荷蘭設立歐洲製造廠，將製造、研發的觸角延伸至中國大陸與歐洲等地。巨大將生產基地國際化的目的除了降低成本，也同時考量快速回應消費者的需求，開拓當地市場，策略相當成功。

但是隨著大陸改革開放、台灣產業空洞化，10年前台灣的自行車產業也面臨危機，為了要捍衛台灣的自行車產業，巨大和美利達（9914）還有其他的廠商成立A-TEAM，努力讓台灣的自行車產業升級。

以當時的情況來看，中國已經崛起，台灣自行車產業在便宜的產品中沒有競爭力，一定要轉型到高端產品，事後證明這個轉型的策略相當成功，是一個正確的選擇，讓台灣的自行車產業創造更高的價值。

依據劉金標的想法，巨大是全球自行車業唯一包含整個價值鏈的企業，從產品研發、採購、生產、製造、行銷、銷售、服務皆有效掌握。多年之後，巨大集團已經印證當時劉金標的想法。自行車與生活結合，與時俱進，讓未來決定現在的發展，更多元的應用，更貼近生活，這也是巨大持續維持競爭力的重要關鍵。