快訊

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

巨大創辦人劉金標今日辭世 享耆壽93歲

西門町傳隨機攻擊 男遭「王八拳」痛毆太陽穴...警鎖定身分追查中

聽新聞
0:00 / 0:00

自行車教父劉金標辭世 巨大：他讓台灣自行車產業被真正看見

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。圖／取自巨大集團官網
巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。圖／取自巨大集團官網

巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。巨大集團今天發布公告證實，公告指出，相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。

巨大集團表示，對巨大而言，「標哥不只是創辦人，更是一路走在前面、也始終回頭關照大家的領騎人」。1972 年，劉金標創立巨大，從台灣出發，憑著對品質的堅持與對未來的想像，把巨大帶到世界舞台，也讓台灣自行車產業被真正看見。

巨大集團說，劉金標一生投入自行車，始終相信這不只是一門事業，而是一種值得用一輩子去實踐的生活方式。許多人親切地稱劉金標為「自行車傳教士」、「標哥」，「那正是他一生留給大家的印象」。適逢新春時節，「我們依其一貫低調的心意，審慎向外界說明這個消息。相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。謹此向所有關心巨大集團的朋友致意，並感謝大家的理解與陪伴」。

巨大 劉金標 自行車

延伸閱讀

巨大創辦人劉金標今日辭世 享耆壽93歲

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

馬力全開迎新春 新北河濱自行車騎遊賞景新選擇

攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

相關新聞

自行車教父劉金標 騎著台灣自行車走向全世界

台灣自行車王國的地位無人能否認，而劉金標是台灣兩輪傳奇的重要幕後推手之一更無庸置疑。劉金標在全世界騎著台灣自行車，並把自...

自行車教父劉金標辭世 巨大：他讓台灣自行車產業被真正看見

巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。巨大集團今天發布公告證實，公告指出，相關後續安排將依家屬意願規劃，並...

燒垃圾兼發電！台南城西焚化廠更新爐點火 一年發電2.6億度

欣陸（3703）投控表示，旗下欣達環工投資興建的台南市城西垃圾焚化廠更新爐，近日舉行點火儀式，正式邁入試運轉階段，全量運...

巨大創辦人劉金標辭世 洪孟楷憶「標哥」這句話：讓更多人看見台灣

巨大（9921）集團創辦人劉金標16日辭世，享耆壽93歲。立委洪孟楷今發文表示，追憶劉金標創辦人，除夕看到劉金標創辦人辭...

結婚對數探歷史新低！情侶買房成試金石 專家：這點算好免變怨偶

根據內政部統計，2025年全台「修成正果」的結婚對數，僅10萬4376對，創1981年有統計以來歷史新低。而在愛意濃厚之...

從共融到競爭力：若水國際將DEI當成企業經營策略

從共融到競爭力：若水國際將DEI當成企業經營策略

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。