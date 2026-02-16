聽新聞
自行車教父劉金標辭世 巨大：他讓台灣自行車產業被真正看見
巨大集團創辦人劉金標今天凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。巨大集團今天發布公告證實，公告指出，相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。
巨大集團表示，對巨大而言，「標哥不只是創辦人，更是一路走在前面、也始終回頭關照大家的領騎人」。1972 年，劉金標創立巨大，從台灣出發，憑著對品質的堅持與對未來的想像，把巨大帶到世界舞台，也讓台灣自行車產業被真正看見。
巨大集團說，劉金標一生投入自行車，始終相信這不只是一門事業，而是一種值得用一輩子去實踐的生活方式。許多人親切地稱劉金標為「自行車傳教士」、「標哥」，「那正是他一生留給大家的印象」。適逢新春時節，「我們依其一貫低調的心意，審慎向外界說明這個消息。相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。謹此向所有關心巨大集團的朋友致意，並感謝大家的理解與陪伴」。
