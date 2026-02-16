快訊

巨大創辦人劉金標今日辭世 享耆壽93歲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
巨大集團創辦人劉金標今辭世。（巨大集團提供）
巨大（9921）集團創辦人劉金標16日辭世，巨大集團深切哀悼。巨大集團懷著深深的不捨，向各界公告：我們敬愛的創辦人劉金標先生，於16日凌晨安詳辭世，享耆壽 93 歲。

劉金標不只是巨大集團的創辦人，並帶領台灣自行車產業成為全球的發展中心，此外YouBike在全台灣的成功發展，與台灣人建立緊密的關聯，劉金標成功成為他自己期許的自行車教父，使得台灣自行車產業走向環保綠能以及帶給更多人更健康的人生。

巨大集團表示，對巨大而言，標哥不只是創辦人，更是一路走在前面、也始終回頭關照大家的領騎人。1972 年，他創立巨大，從台灣出發，憑著對品質的堅持與對未來的想像，把巨大帶到世界舞台，也讓台灣自行車產業被真正看見。他一生投入自行車，始終相信這不只是一門事業，更是一種值得用一輩子去實踐的生活方式。許多人親切地稱他為「自行車傳教士」、「標哥」，那正是他一生留給大家的印象。

巨大創辦人劉金標為台灣自行車產業創立了多項紀錄：包括建立自行車自有品牌並行銷全世界、成功打造城市公共自行車系統。另一個劉金標引以為傲的紀錄是他在73歲時展開環島自行車之旅，掀起台灣自行車環台熱，並促使台灣的自行車文化走向不同的層次。

劉金標說，自行車是萬年產業，唯有與時俱進，掌握時尚與生活的需求，才能成就目前台灣自行車產業為全世界趨勢發展中心的地位。讓劉金標最引以為傲的不只是台灣自行車產業的發展，更重要的是文化的內涵。其中YouBike的成功，不僅是由巨大人力、物力所成就，更是整個城市的支持，這件事更讓劉金標感動不已。

但YouBike不能只靠熱情維護，還必須找到獲利模式，劉金標傾全力讓YouBike做到賺錢。巨大最初投入YouBike時，初始11個站虧損了幾千萬元，後來持續投入資源，YouBike終於開始賺錢。劉金標認為，YouBike成功、有獲利，讓他開心的不是能賺多少錢，而是賺錢的事業才能不斷的擴展，才能讓更多人享受YouBike的便利。

自行車 巨大 劉金標

