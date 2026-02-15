結婚對數探歷史新低！情侶買房成試金石 專家：這點算好免變怨偶

根據內政部統計，2025年全台「修成正果」的結婚對數，僅10萬4376對，創1981年有統計以來歷史新低。而在愛意濃厚之下，許多愛侶萌生共築愛巢的念頭，不過情人共同買房可得擔心。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶建議，若情侶決定攜手購屋，這不僅是愛的承諾，更是雙方對於財務與資產價值觀的考驗，應在簽約前明算帳，才能避免日後佳偶變怨偶。

針對情侶婚前購屋，賴志昶提醒，未婚情侶合購房屋，若不幸分手，翻臉對簿公堂的情況屢見不鮮，因此為保障雙方權益，若決定將房產登記在兩人共同名下，務必先闡明彼此的出資比例，並依比例各自持有建物或土地持分。

他解釋，依據《土地法》第三十四條之一規定，若房屋為共有，出售時需獲得共有人過半數同意，或其應有部分合計過半數；因此，建物與土地謄本上，應依照兩人的持分比例各自持有，避免日後一方想賣、一方不肯，導致資產卡死甚至產生糾紛。

房產若是在婚後購入，賴志昶分析，該房產屬婚後財產，登記在個人名下或聯名登記，雙方有權要求平均分配，對於日後若離異分產的影響較小；不過，若建物採取聯名登記，雖對雙方有保障，但也可能在未來買賣後，用掉兩人的首購優惠，或是影響貸款成數；而若採借名登記，則要小心登記人私下移轉房產變賣，出資方務必保留房屋繳款、稅金等金流紀錄以茲證明；貸款方面，可由經濟條件較好的一方當借款人，另一方則擔任連帶保證人，如此一來，不僅能共同承擔責任，也有機會爭取到較優惠的貸款條件。

住商不動產客戶服務部首席協理吳光華提醒，法律雖無法規範愛情保存期限，但能保障雙方得資產，雖說很少情侶會在熱戀期，買房時還特別簽訂契約，但仍建議情侶或夫妻在購屋前，應理性評估權利義務，保留所有金流證明，畢竟醜話說在前頭，總比日後對簿公堂來得好。