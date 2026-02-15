卓文恒最愛與孩子騎腳踏車 旅遊最難忘佛羅倫斯

展望新的一年，上銀（2049）董事長卓文恒以「拓」字期盼，在2026年開拓智慧製造應用。卓文恒平日工作忙碌，閒暇之餘期待與孩子並肩騎乘腳踏車，「這是舒展身心、陪伴家人的美好儀式」。談到旅遊，義大利佛羅倫斯則是他難忘的旅遊景點之一。

展望農曆馬年新氣象，卓文恒接受記者訪問以「拓」字期許。他說，「拓」象徵拓展、開拓、擴張，用前瞻技術與創新為核心，跨越產業邊界，向外拓展高階應用，以物流機器人、晶圓機器人新應用為契機，期許開拓智慧製造應用，帶來市場躍升與創新突破。

春節期間不少民眾趁難得的長假攜家帶眷出國旅遊，義大利佛羅倫斯是卓文恒難忘的旅遊景點之一，他說，佛羅倫斯以濃厚文藝復興氛圍聞名，值得細細品味。

卓文恒形容，佛羅倫斯全城如一座露天博物館，聖母百花大教堂以壯闊圓頂展現建築魅力；烏菲茲（Uffizi）美術館收藏達文西與波提切利名作；米開朗基羅廣場能俯瞰夕陽映照下的翡冷翠全景；老橋保留中世紀商店街風情。漫步其間，可同時感受歷史、藝術與浪漫魅力。

在閒暇之餘或春節長假，卓文恒說，自己的「充電方式」其實與一般人沒太大差別，他喜歡騎腳踏車，平時工作忙碌，自己特別珍惜能與孩子一起並肩騎乘的時光。

卓文恒說，騎腳踏車不僅能舒展身心，更是陪伴家人的美好儀式。這樣的休閒習慣，不僅讓自己維持體能，也在忙碌生活中，多了一份溫度與喘息。

談到是否有下廚的習慣，卓文恒笑說，自己沒有下廚的習慣，家中餐食多半由太太貼心準備。

卓文恒說，番茄牛腩湯是自己特別喜愛的一道家常料理，需要長時間細火慢燉。這道料理不僅象徵家庭的溫度與陪伴，也讓自己在忙碌的節奏中，透過一碗熟悉的味道重新充電。

春節期間，不少人想靜下心來品味書籍，卓文恒推薦「把好事說成好故事」這本書。他說，這是上銀今年企業社會責任（ESG）讀書會3大指定書之一，核心在於教大家如何把企業做的「好事」，變成能被外部理解、被員工記得、被利益關係人認同的「好故事」。