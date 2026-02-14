嘉麗建設紮根沙鹿、清水 用行動回饋社會與下一代

嘉麗建設秉持著對台中海線區域的一份深厚情感與經營誠意，將職人築家的極致用心，精準落實在每一處建築細節與紮實的工程工法中，成功在業界樹立起追求卓越品質且深具溫度的品牌印記。

除了建築專業上的投入，嘉麗建設更將對海線的經營熱忱，轉化為具體的公益溫度。近期公司主動捐贈全新冷氣設備給清水分局明秀派出所，改善第一線警務人員的工作環境。

嘉麗建設總經理鄭偉毓感性地提到，派出所是最貼近社區、最辛苦的單位，同仁們日夜守護鄰里安全，嘉麗建設希望能盡一份心力，讓為社會付出的人也能被好好照顧，讓這份溫暖回流到守護社區的力量之中，展現企業與在地共榮的決心。

出身工地主任的鄭偉毓，擁有多年紮根基層的營建背景，對於一棟建築從整地、灌漿到封頂的每一個環節都瞭若指掌。這份深厚的技術底蘊，結合過去投入房地產相關產業時對居住痛點的精銳觀察，讓他深知「優質規劃，必須建立在建築本質的純粹」。

因此，在經營嘉麗建設時，他便確立了不可妥協的核心價值：「不管建築規模如何，能住得安心就是唯一標準。」

對鄭偉毓而言，建築不僅是營造技術的展現，更是一份關乎良心的承諾。他始終認為，建築的價值不應只存在於鋼筋水泥之中，更體現在對土地的尊重以及對人的長期責任感。正是這份「感同身受」的初心，讓嘉麗建設從第一案起便不惜成本選用優質建材。

從「嘉麗儷景」到「嘉麗Winner」的規劃過程中，鄭偉毓更是親力親為，從安全結構、室內動線到採光通風皆嚴格把關。他常掛在嘴邊的一句話：「蓋房子是一輩子的良心事業」，必須對得起每一位託付終身的住戶。這種近乎執著的職人精神，致力於讓每一戶住宅都能成為真正舒適、安全且承載家庭幸福的溫暖家園。

透過精準的選地哲學與超標的營造品質，嘉麗建設要在這片土地上蓋出禁得起時間考驗的作品，讓每一位住戶在成家的第一步就能感受到最堅實的守護。這份將居住品質與品牌信用置於首位的初衷，正是嘉麗建設深獲市場認同與住戶信任的關鍵。

在教育與青少年發展方面，嘉麗建設攜手清海國中舉辦為期五天的「嘉麗籃球夢想Winner營」。清海國中校長黃巧妮在營隊開幕式時，特別感謝嘉麗建設對於活動的支持。黃巧妮指出，學校長期致力於雙語教育的推廣與多元培訓，始終將每一位學生視為最珍貴的寶貝與未來的菁英。

鄭偉毓則勉勵孩子，傳遞「永不放棄」的運動家精神。他深信：「建築是為了守護生命而存在，而孩子的健全成長，才是城市永續發展最核心的價值。」並當場承諾，未來嘉麗建設希望能擴大舉辦「海線籃球Winner營」，邀請更多在地學子參與，讓自信的種子在海線生根發芽。