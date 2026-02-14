去年僅10.4萬對情侶「修成正果」 情路難行共同買屋一定要做一事

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
14日是情人節，大家房屋企研室襄理賴志昶表示，2025年全台「修成正果」的結婚對數，僅10萬4,376對，創1981年有統計以來新低。晚婚或不婚，加上房價高漲，許多情侶會選擇婚前共同購屋，但攜手購屋，不僅是愛的承諾，更是雙方對於財務與資產價值觀的考驗，應在簽約前明算帳，才能避免日後佳偶變怨偶。

賴志昶表示，未婚情侶合購房屋，若事後分手，翻臉對簿公堂情況屢見不鮮，因此為保障雙方權益，若決定將房產登記在兩人共同名下，一定要闡明彼此的出資比例，並依比例各自持有建物或土地持分。

主要原因是，依據《土地法》第三十四條之一規定，若房屋為共有，出售時需獲得共有人過半數同意，或其應有部分合計過半數；因此，建物與土地謄本上，應依照兩人的持分比例各自持有，避免日後一方想賣、一方不肯，導致資產卡死甚至產生糾紛。

住商不動產客戶服務部首席協理吳光華提醒，法律無法規範愛情保存期限，但能保障雙方資產，雖說很少情侶會在熱戀期，買房時還特別簽訂契約，但仍建議情侶在購屋前，應理性評估權利義務，保留所有金流證明，畢竟醜話說在前頭，總比日後對簿公堂來得好。

