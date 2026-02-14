momo、酷澎與統一進入速度戰 狂蓋倉儲拚誰最快送達

快訊

中央社／ 台北14日電
南韓電商平台酷澎（Coupang）。路透
隨著營運規模擴大，物流漸從後勤支援，轉變成為左右營運效率與成本的關鍵建設。電商與實體零售巨頭統一、富邦媒momo以及酷澎都加快擴充運能速度，展開新物流角力賽。專家表示，這波大型物流建設預計3年後將陸續到位，未來除了比價格，誰能以最快速度完成配送，誰才是大贏家。

統一企業董事長羅智先看好物流為零售利基，近年持續投入百億元等級打造大型物流中心，於北、中、南地區插旗，共規劃4座物流園區，總投資金額超過新台幣530億元，台南新市物流園區已於2025年底啟用。

羅智先表示，台南新市物流園區是統一集團首座全年度、全時段、全溫層運作的物流園區，對整體整合能力是一項全新測試。

統一企業除了啟用台南新市物流園區外，規劃2026年啟用第2座台中港物流園區、2028年啟用第3座桃園民豐物流園區；第4座為桃園航空城物流園區，投資235億元最高，規劃2029年啟用，屆時4座物流園區將全數到位。

前Yahoo台灣暨香港電子商務事業群副總裁、具實體通路與電商經驗的美而快總經理王志仁接受中央社記者採訪時表示，物流已不只是電商後勤系統，更是零售業最重要的基礎建設；當實體零售走向連鎖化後，貨量與配送頻率同步放大，開始會凸顯出物流瓶頸。

王志仁以過去供貨大型通路的經驗為例說明，從前「送貨是一件痛苦的事」，因卸貨碼頭空間有限，貨車司機一天只能完成一趟配送，其餘時間都耗在等待上。

他指出，當實體零售業逐步連鎖化，代表整體貨量持續增加。以統一來說，旗下7-ELEVEN如今已擴張至7000多家，近年又併購家樂福、收購Yahoo台灣電商股權、入股PChome，在物流倉負荷不斷攀升下，勢必面臨挑戰。

王志仁表示，這是大型零售商持續投入自建物流的主要原因，也不難理解統一集團的台南新市物流園區在南北兩側設置巨型車塔，並採多樓層碼頭設計，讓物流車輛可直接在各樓層裝卸，「就是要解決碼頭空間不足的問題」。

實體零售業者投資物流，電商業者也要補強送貨速度。富邦媒向中央社記者表示，規劃「2+1+1」物流藍圖，「2」指的是穩定運作位於桃園的北區物流中心，與2024年啟用的南區物流中心；「1+1」指預計2027年啟用彰化和美的中區物流中心，以及位於新竹湖口的物流倉。

富邦媒指出，北、中、南三大物流中心到位後，將形成全台當日到貨的最強後盾。這對營運成本與效率將有三大影響，第一是短鏈配送效率極大化，藉由物流中心與輔助倉串聯，實現「商品就近入倉、就近配送」。

第二是物流中心皆導入自動倉儲系統與無人搬運車，搭配AI數據模型，商品在訂單產生前，就已完成最適化配置；第三，隨著自有物流車隊比重提升與自動化比率增加，可有效抵銷人力成本上漲的壓力。

而近年在台灣崛起的韓國電商酷澎，2021年在台上線，2022年起於桃園設立多座物流中心；2025年酷澎透過子公司英商 COUPANG ASIA INVESTMENTLTD，以約247.5億元認購酷澎公司增資，為近年規模最大外商來台投資案之一。

業內人士向中央社記者表示，酷澎此次增資目的，不排除評估在中南部設立物流中心有關。不過詢問酷澎目前在台物流中心設立數量及後續投資規劃，酷澎僅回應將持續深耕台灣，未說明相關細節。

