本土保健品代工業者 恐流失訂單
台美對等貿易協定達成共識，保健食品進口關稅稅率從30％降至10％。台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁昨（13）日表示，保健品降稅恐衝擊台灣代工製造業，民眾未必能享受比較便宜的進口產品。他提出兩點建議，一是期待政府採取分階段調降，給予產業緩衝時間；二是爭取台灣出口美國的保健品關稅也能降低。
食品所統計，台灣保健品每年銷售額約1,800億元以上，其中本土廠商生產製造的產值約1,000億元。
陳威仁分析，過去進口保健品業者考量高關稅，會將訂單交給台灣本土廠商生產，但隨關稅稅率降至10％，將造成本土業者訂單逐步流失，更可能讓部分本土保健品業者將生產線外移、海外生產後回銷台灣，最後仍犧牲本土保健品製造業的產值。
