逆風拼國旅 喔熊驚喜現身日月町春節豪抽十萬住宿大獎

迎春節連假前夕，位於南投愛蘭交流道旁的「日月町複合式商場」迎來重量級嘉賓。交通部觀光署人氣吉祥物「喔熊（OhBear）」13日現身日月町，化身一日站長舉行粉絲見面會，和參山國家風景區管理處副處長廖錫標、南投縣政府觀光處長陳志賢一同為春節旅遊旺季揭開序幕。

日月町營運長胡智鈞同步宣布，今年春節首度攜手「台灣輕奢旅宿萃」：日月潭晶澤、台中芭蕾城堡酒店、台中希堤微旅三大話題旅宿，推出限量120組福袋，最大獎項為頂級總統套房住宿券10張，總價值逾10萬元，創下複合式商場首度大規模送出高級住宿體驗的紀錄。

「休息不該只是旅途的『尿點』，更該是串聯中台灣旅遊的『亮點』。」胡智鈞說，這次參與的「台灣輕奢旅宿萃」三家飯店，剛好完美涵蓋了中台灣的黃金旅遊動線：

• 日月潭晶澤： 位於伊達邵碼頭首排，主打日月潭湖景第一排的奢華體驗。

• 台中芭蕾城堡酒店： 以「一房一景」聞名，深受親子與家庭喜愛的城堡式渡假酒店。

• 台中希堤微旅： 鄰近逢甲商圈與歌劇院，展現台中都會美學休閒輕旅。

透過這三家飯店的聯手，日月町向遊客傳達：「無論你的行程是往日月潭走，還是準備回台中市區，我們都幫你準備好最棒的住宿了」。

日月町憑藉純白幾何建築美學、TSUTAYA BOOKSTORE的文化進駐，以及寶格麗洗手與護手的高端體驗，成功塑造獨一無二的場域風格，獲網友譽為「全台獨特的精品級商場」。

胡智鈞表示：「休息是旅途中的短暫停留，但我們希望進一步延伸這段時間，串聯台中與南投的旅遊動線。以愛蘭交流道為核心，日月町整合台中市好禮協會精選好物以及南投在地特色產品，將人流轉化為實際消費與停留，為地方觀光帶來實質效益。」