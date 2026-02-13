逆風拼國旅 喔熊驚喜現身日月町春節豪抽十萬住宿大獎

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
日月町複合式商場迎來重量級嘉賓「喔熊(OhBear)」。業者提供
日月町複合式商場迎來重量級嘉賓「喔熊(OhBear)」。業者提供

迎春節連假前夕，位於南投愛蘭交流道旁的「日月町複合式商場」迎來重量級嘉賓。交通部觀光署人氣吉祥物「喔熊（OhBear）」13日現身日月町，化身一日站長舉行粉絲見面會，和參山國家風景區管理處副處長廖錫標、南投縣政府觀光處長陳志賢一同為春節旅遊旺季揭開序幕。

日月町營運長胡智鈞同步宣布，今年春節首度攜手「台灣輕奢旅宿萃」：日月潭晶澤、台中芭蕾城堡酒店、台中希堤微旅三大話題旅宿，推出限量120組福袋，最大獎項為頂級總統套房住宿券10張，總價值逾10萬元，創下複合式商場首度大規模送出高級住宿體驗的紀錄。

「休息不該只是旅途的『尿點』，更該是串聯中台灣旅遊的『亮點』。」胡智鈞說，這次參與的「台灣輕奢旅宿萃」三家飯店，剛好完美涵蓋了中台灣的黃金旅遊動線：

• 日月潭晶澤： 位於伊達邵碼頭首排，主打日月潭湖景第一排的奢華體驗。

• 台中芭蕾城堡酒店： 以「一房一景」聞名，深受親子與家庭喜愛的城堡式渡假酒店。

• 台中希堤微旅： 鄰近逢甲商圈與歌劇院，展現台中都會美學休閒輕旅。

透過這三家飯店的聯手，日月町向遊客傳達：「無論你的行程是往日月潭走，還是準備回台中市區，我們都幫你準備好最棒的住宿了」。

日月町憑藉純白幾何建築美學、TSUTAYA BOOKSTORE的文化進駐，以及寶格麗洗手與護手的高端體驗，成功塑造獨一無二的場域風格，獲網友譽為「全台獨特的精品級商場」。

胡智鈞表示：「休息是旅途中的短暫停留，但我們希望進一步延伸這段時間，串聯台中與南投的旅遊動線。以愛蘭交流道為核心，日月町整合台中市好禮協會精選好物以及南投在地特色產品，將人流轉化為實際消費與停留，為地方觀光帶來實質效益。」

活動期間，攜手交通部觀光署參山國家風景區管理處喔熊聯名商品，及台中市好禮協會優質好物，推出「新春限定好物市集」，讓返鄉與走春民眾在塞車途中下車休息、拍照、購物，一站滿足多重需求。

喔熊來了！日月町被網友譽為「全台獨特的精品級商場」。業者提供
喔熊來了！日月町被網友譽為「全台獨特的精品級商場」。業者提供
總價值十萬！喔熊站長迎客。業者提供
總價值十萬！喔熊站長迎客。業者提供
日月町推出「新春限定好物市集」，讓返鄉與走春民眾一站滿足多重需求。業者提供
日月町推出「新春限定好物市集」，讓返鄉與走春民眾一站滿足多重需求。業者提供

台中 觀光 日月潭

延伸閱讀

衛福部急難救助專線春節不打烊 4專線用量統計曝…男性關懷專線打最少

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

春節前夕突襲掃黃！中壢警一日連破兩窟 5外籍女遭依法送辦

台新期貨APP「智慧單」春節不打烊

相關新聞

鄰近過年交投冷清 SCFI運價指數連六跌、但跌幅縮小

中國大陸下周將開始放農曆春節，隨著假期到來，13日最新公布上海集裝箱出口（SCFI）運價指數交投冷清，運價指數連六跌，然...

台積電高雄廠周邊首宗公辦都更案招商成功 日勝生拿下

仲量聯行成功協助高雄市政府完成「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都市更新案」招商，經評選由日勝生活科技（2547）獲選為...

員工犯錯別急著罵！豐田哲學「不責怪人、只怪機制」揭開SOP重要性

人為錯誤 是機制出問題 POINT：為了讓每個人都能持續產出一定的成果，必須明訂作業標準，並消除容易發生錯誤的環境。 在公司內部畫線，可以防止工作過度個人化。 所謂的個人化，是指「這

Coupang酷澎在台累積近千項專利 AI驅動火箭速配春節仍隔天到貨

Coupang酷澎展現深耕台灣的決心，不斷將強大的科技創新實力導入營運層面，在台申請多項專利，「火箭速配」即便在春節期間...

信任台灣…美方點頭「不審先降稅」！PTT戰翻：把國會當塑膠還是神操作？

台美對等貿易協定簽署後，行政院副院長鄭麗君表示，美方信任台灣，願以刊載聯邦公報方式讓降稅先行生效，不必等台灣立法院完成審查。消息一出，被部分股民視為出口大利多，也有人質疑程序與後續風險，PTT股板瞬間

關稅談定仍待立法院公告 和泰車：落實之前買氣一定急凍

龍頭車廠和泰車（2207）回應美國進口汽車零關稅議題表示，美製車關稅仍須待立法院公告生效日，導入車款須再與原廠討論，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。